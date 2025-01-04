Президент Сербии радуется газу из Азербайджана
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Азербайджан является надежным партнером Белграда в поставках природного газа. Об этом на заседании правительства заявил президент Сербии Александр Вучич.
Вучич отметил, что в настоящее время потребление газа в стране составляет около 13.5-14.5 млн кубометров в день. По его словам, на сегодняшний день запасы газа в подземных хранилищах как в Сербии, так и в Венгрии составляют около 430 млн кубометров.
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