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AZAL опровергает: самолету не угрожало крушение

Президент Сербии радуется газу из Азербайджана

13:57 141

Азербайджан является надежным партнером Белграда в поставках природного газа. Об этом на заседании правительства заявил президент Сербии Александр Вучич.

Вучич отметил, что в настоящее время потребление газа в стране составляет около 13.5-14.5 млн кубометров в день. По его словам, на сегодняшний день запасы газа в подземных хранилищах как в Сербии, так и в Венгрии составляют около 430 млн кубометров.

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