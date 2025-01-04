Турция создает новые военные базы в Сирии

Как уже сообщал haqqin.az со ссылкой на свои источники в Анкаре, вопрос оказания турецкой военной поддержки новому правительству Сирии находится на стадии обсуждения. Анкара планирует направить высокопоставленных офицеров в военные учебные заведения Алеппо и Дамаска. Также сообщалось о продолжающихся переговорах по размещению турецких военных специалистов в Хомсе для обучения новой сирийской армии и организации учений частей ПВО с участием турецких вооруженных сил.

2 января Министерство национальной обороны Турции выпустило заявление, подтверждающее намерение Анкары сотрудничать с новой сирийской администрацией в военной сфере. Представитель Министерства, контр-адмирал Зеки Актюрк, сообщил на пресс-конференции в минувший четверг, что ведутся переговоры о характере будущих военных связей с сирийскими официальными лицами. «В соответствии с поручением президента Реджепа Тайипа Эрдогана, мы проводим обсуждения, чтобы установить стратегические связи и развивать сотрудничество в различных областях», — подчеркнул Актюрк. Контр-адмирал добавил, что Турция готова оказать Сирии необходимую поддержку в зависимости от потребностей, которые будут определены в ходе переговоров с новым правительством в Дамаске. Отметим, что о готовности Турции оказать военную помощь новому сирийскому правительству турецкий министр обороны Яшар Гюлер заявил в первые же дни после падения режима Башара Асада. «У Турции есть соглашения о военном сотрудничестве и подготовке военных с рядом стран, - подчеркнул тогда Гюлер. - И если новая сирийская администрация обратится с соответствующим запросом, мы готовы оказать всю необходимую помощь».

Вопрос военной поддержки, правда, в скрытой форме, был затронут также в ходе совместной пресс-конференции с участием министра иностранных дел Турции Хакана Фидана и нового лидера Сирии Ахмада аль-Шараа. Фидан тогда заявил, что Анкара готова оказать Дамаску любую поддержку, а Шараа, в свою очередь, подчеркнул, что все вооруженные группировки в стране сложат оружие, а единая централизованная армия будет создана после того, как официальный Дамаск обратится за помощью к Турции. Как уже писал haqqin.az, турецкие официальные лица предлагали на встречах с правительством Шараа создать новую национальную армию Сирии. После ослабления организации «Свободная армия Сирии», созданной в 2011 году группой офицеров, покинувших армию Башара Асада, Турция учредила в 2017 году «Национальную армию» (СНА) численностью 70 тысяч человек. Впоследствии именно это вооруженное формирование, получившее военную и материальную поддержку Анкары, активно участвовало в операциях против террористической организации PПК/ОНС и было официально признано ООН. И поскольку СНА подчиняется временному правительству Сирии, которое в период войны с режимом Асада было признано в резолюциях Совета Безопасности ООН «стороной конфликта», Турция считает, что создание на ее основе новой сирийской армии будет проще признать на международном уровне. По мнению наблюдателей, сам факт того, что командующий СНА Мурхаф Абу Касра был назначен по указанию Ахмада аль-Шараа на пост министра обороны Сирии через несколько дней после визита в Дамаск главы МИД Турции Хакана Фидана, свидетельствует о дальнейшем углублении военного сотрудничества между Анкарой и Дамаском.