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AZAL опровергает: самолету не угрожало крушение
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AZAL опровергает: самолету не угрожало крушение

Польский самолет не смог вылететь из Баку

14:34 3467

05 января 2025 года рейс LOT-722 авиакомпании Polish Airlines, который должен был вылететь из международного аэропорта Гейдар Алиев в Варшаву, был отменен из-за технической неисправности самолета, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Для обеспечения безопасности пассажиров авиакомпания направит альтернативное воздушное судно. Все пассажиры будут проинформированы о новом времени вылета.

Для получения дополнительной информации пассажиры могут обратиться в авиакомпанию Polish Airlines по следующим контактным номерам:

+994 12 597 55 30

+994 77 223 99 93

+48 788 950 370 (WhatsApp).

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