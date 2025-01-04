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Израильских военных призвали быть готовыми к атакам Ирана

15:20 1015

Начальник Генерального штаба армии Израиля Герци Халеви приказал военным быть в состоянии повышенной готовности на случай, если «Иран решит пойти на «крайние» меры против Израиля в ближайшие дни», передает портал «Сегодня в Израиле».

Как заявили неназванные источники в системе обороны, такая предосторожность вызвана тем, что Иран сталкивается с многочисленными проблемами после катастрофического фиаско в Ливане и Сирии.

Это также указывает на падение обменного курса в Иране, инфраструктурные проблемы и политические волнения.

Источники также отмечают «неопределенность, царящую в Иране в преддверии возвращения Дональда Трампа в Белый дом».

Все это заставляет Израиль быть готовым к тому, что Иран может нанести удар, и заставляет ЦАХАЛ готовиться к различным сценариям развития событий.

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