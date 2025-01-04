Алиев поздравляет православных

Как сообщает официальный сайт главы государства, пожелав всей христианской общине нашей страны здоровья и счастья, Алиев в своем послании также отметил: «На протяжении веков в Азербайджане представители христианской религии сосуществуют с представителями других народов и конфессий в атмосфере доброй дружбы, мира и спокойствия.

Сохранение этнокультурного разнообразия и богатых традиций толерантности в нашей стране, оказание поддержки развитию межкультурного и межрелигиозного диалога в глобальном масштабе являются основными направлениями нашей политики.

В нашем обществе утвердились принципы демократической, правовой государственности, прогрессивные отношения между государством и религией. В Азербайджане, известном как образцовое пространство мультикультурализма, все, независимо от языка, религии, этнической принадлежности, обладают равными правами и свободами.

Наши соотечественники-христиане также достойно сохраняют свои обычаи и традиции, свободно совершая ритуалы и обряды в соответствии со своими убеждениями, добросовестно выполняют гражданский долг, активно участвуют в общественно-политической, социально-культурной жизни Азербайджана».

Подчеркнув, что в Азербайджане ежегодно торжественно отмечают Рождество – символ обновления, веры в будущее, милосердия и сострадания между людьми, Алиев добавил: «Пусть этот светлый праздник принесет вашим семьям радость и счастье, вашим домам - изобилие и достаток».