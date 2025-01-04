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Шольц встревожен из-за Маска

16:32 226

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) встревожен тем, что американский мультимиллиардер Илон Маск поддерживает правопопулистскую партию "Альтернатива для Германии". Об этом заявил сам Шольц в интервью журналу Stern, выдержки из которого были опубликованы в субботу, 4 января.

В лице АдГ Маск поддерживает "частично правоэкстремистскую партию", которая "выступает за сближение (Германии) с путинской Россией и хочет подорвать трансатлантические отношения", предупредил канцлер.

В том же время он подчеркнул, что спокойно относится к личным нападкам владельца соцсети X Маска на него и других ведущих немецких политиков. "Мы, социал-демократы, еще с позапрошлого века привыкли, что есть богатые медиапредприниматели, которые не ценят социал-демократическую политику и не держат свое мнение при себе", - сказал глава правительства ФРГ, добавив, что по поводу высказываний Маска "следует сохранять хладнокровие".

Илон Маск в X назвал Шольца "некомпетентным болваном", а президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier) - "антидемократическим тираном". Кроме того, 28 декабря еженедельник Welt am Sonntag опубликовал колонку Маска, в которой тот, раскритиковав политику правительства в Берлине и состояние немецкой экономики, выразил мнение, что ФРГ якобы может спасти только "Альтернатива для Германии".

Вскоре после этого Илон Маск заявил, что на досрочных парламентских выборах, намеченных на 23 февраля, АдГ одержит "эпическую победу".

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