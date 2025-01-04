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Шариф призвал покончить с талибами

17:06 1745

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф заявил, что пришло время положить конец пакистанскому крылу «Талибана».

По его словам, организация ответственна за многочисленные нападения на силы безопасности и мирных жителей.

Он призвал разработать всеобъемлющий план по борьбе с терроризмом и обеспечению мира на всей территории Пакистана.

Шариф выразил обеспокоенность внешними и внутренними элементами, проводящими «антипакистанские кампании». «Агенты, сидящие за границей, замаскированные под друзей, ведут пропаганду против Пакистана. Это серьезная угроза. Мы также осведомлены об иностранных силах, которые вынашивают заговоры против Пакистана из Белуджистана», - добавил он.

Это заявление прозвучало на фоне столкновений с «Талибаном», пришедшим к власти в Афганистане после ухода американцев.

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