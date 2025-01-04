Депутат заявил о поездке Шольца в Москву. Шольц угрожает судом
Власти Германии опровергают слухи о поездке канцлера Германии Олафа Шольца в Москву. Ранее об этом заявил депутат от оппозиционной партии ХДС Родерих Кизеветтер.
"Это ложь и глубоко непристойно. Никто даже не рассматривал подобный сценарий. Это возмутительно и недопустимо", – заявил сам Шольц на партийном мероприятии в Берлине. Он обвинил Кизеветтера в клевете и пообещал подать в суд.
Реакция была острой не только со стороны Шольца, но и внутри правящей социал-демократической партии. Ее генсек Маттиас Мирш охарактеризовал заявление как "позорное, необоснованное и вероломное", а глава фракции СДПГ в Бундестаге Рольф Мютцених назвал утверждения Кизеветтера "абсолютно выдуманными".
*** 17:08
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг утверждения о том, что сейчас готовятся встречи Владимира Путина с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и избранным президентом США Дональдом Трампом.
Ранее с заявлениями о подготовке таких контактов выступил депутат Бундестага Родерих Кизеветтер. Он утверждал, что Шольц может посетить Москву до 23 февраля, а встреча Трампа и Путина намечена на март.
"В настоящий момент таких планов нет", - сказал Песков в ответ на вопрос, действительно ли готовятся такие контакты.
Как ранее писал журнал Der Spiegel, Христианско-демократический союз якобы получил информацию о том, что Шольц может в ближайшее время отправиться в Москву для поднятия рейтинга своей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) перед выборами. В кабмине ФРГ заявили ТАСС, что эта информация является вымыслом.