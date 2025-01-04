Депутат заявил о поездке Шольца в Москву. Шольц угрожает судом

Власти Германии опровергают слухи о поездке канцлера Германии Олафа Шольца в Москву. Ранее об этом заявил депутат от оппозиционной партии ХДС Родерих Кизеветтер.

"Это ложь и глубоко непристойно. Никто даже не рассматривал подобный сценарий. Это возмутительно и недопустимо", – заявил сам Шольц на партийном мероприятии в Берлине. Он обвинил Кизеветтера в клевете и пообещал подать в суд.

Реакция была острой не только со стороны Шольца, но и внутри правящей социал-демократической партии. Ее генсек Маттиас Мирш охарактеризовал заявление как "позорное, необоснованное и вероломное", а глава фракции СДПГ в Бундестаге Рольф Мютцених назвал утверждения Кизеветтера "абсолютно выдуманными".