USD 1.7000
EUR 1.7724
RUB 1.6318
Подписаться на уведомления
AZAL опровергает: самолету не угрожало крушение
Новость дня
AZAL опровергает: самолету не угрожало крушение

Россия подаст в суд на немецкую компанию из-за Турции

17:44 1467

Госкорпорация «Росатом» обратится в суд и предъявит претензии за непоставленное компанией Siemens оборудование на зарубежные стройки российских атомщиков. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил генеральный директор корпорации Алексей Лихачев.

«Оборудование, за которое была внесена предоплата, не было доставлено. Это повлекло за собой дополнительные расходы как на приобретение оборудования, так и на корректировку сроков его установки. Мы намерены предъявить претензии по этому вопросу», — ответил Лихачев на вопрос о том, были ли возвращены средства за непоставленное оборудование.

Отмечается, что компания Siemens нарушила контрактные обязательства по поставкам оборудования на турецкую АЭС «Аккую», переговоры с ней результатов не дали. В итоге все необходимые комплектующие были найдены в «дружественных» для РФ странах. Компания Siemens приостановила бизнес в России с марта 2022 года после начала войны в Украине. В мае того же года концерн объявил о решении свернуть всю промышленную деятельность в России.

Украина пошла в наступление. Заявление Минобороны России
Украина пошла в наступление. Заявление Минобороны России ОБНОВЛЕНО 15:39
15:39 14014
Революция побеждает, когда на улицы выходят не 2%, а 90% активных граждан
Революция побеждает, когда на улицы выходят не 2%, а 90% активных граждан запоздалая полемика с Невзоровым; все еще актуально
01:37 10728
Израиль бомбит объекты Асада
Израиль бомбит объекты Асада
16:44 2003
Израильских военных призвали быть готовыми к атакам Ирана
Израильских военных призвали быть готовыми к атакам Ирана
15:20 2033
Польский самолет не смог вылететь из Баку
Польский самолет не смог вылететь из Баку
14:34 5918
Если джихадист протягивает руку Папе Римскому
Если джихадист протягивает руку Папе Римскому новый мир
01:15 7417
Украинцы ликвидировали начальника штаба Мельникова
Украинцы ликвидировали начальника штаба Мельникова
12:50 6649
Российские аэропорты закрываются один за другим
Российские аэропорты закрываются один за другим ОБНОВЛЕНО 11:19
11:19 9754
Победить Украину, чтобы разделить мир с Трампом
Победить Украину, чтобы разделить мир с Трампом главная тема; все еще актуально
4 января 2025, 21:56 7686
Что Азербайджан может предложить новой Сирии?
Что Азербайджан может предложить новой Сирии? новый мир - новые порядки
10:02 4799
Грозное заявление Эрдогана
Грозное заявление Эрдогана
4 января 2025, 18:14 16750

ЭТО ВАЖНО

Украина пошла в наступление. Заявление Минобороны России
Украина пошла в наступление. Заявление Минобороны России ОБНОВЛЕНО 15:39
15:39 14014
Революция побеждает, когда на улицы выходят не 2%, а 90% активных граждан
Революция побеждает, когда на улицы выходят не 2%, а 90% активных граждан запоздалая полемика с Невзоровым; все еще актуально
01:37 10728
Израиль бомбит объекты Асада
Израиль бомбит объекты Асада
16:44 2003
Израильских военных призвали быть готовыми к атакам Ирана
Израильских военных призвали быть готовыми к атакам Ирана
15:20 2033
Польский самолет не смог вылететь из Баку
Польский самолет не смог вылететь из Баку
14:34 5918
Если джихадист протягивает руку Папе Римскому
Если джихадист протягивает руку Папе Римскому новый мир
01:15 7417
Украинцы ликвидировали начальника штаба Мельникова
Украинцы ликвидировали начальника штаба Мельникова
12:50 6649
Российские аэропорты закрываются один за другим
Российские аэропорты закрываются один за другим ОБНОВЛЕНО 11:19
11:19 9754
Победить Украину, чтобы разделить мир с Трампом
Победить Украину, чтобы разделить мир с Трампом главная тема; все еще актуально
4 января 2025, 21:56 7686
Что Азербайджан может предложить новой Сирии?
Что Азербайджан может предложить новой Сирии? новый мир - новые порядки
10:02 4799
Грозное заявление Эрдогана
Грозное заявление Эрдогана
4 января 2025, 18:14 16750
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться