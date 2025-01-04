Россия подаст в суд на немецкую компанию из-за Турции

Госкорпорация «Росатом» обратится в суд и предъявит претензии за непоставленное компанией Siemens оборудование на зарубежные стройки российских атомщиков. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил генеральный директор корпорации Алексей Лихачев.

«Оборудование, за которое была внесена предоплата, не было доставлено. Это повлекло за собой дополнительные расходы как на приобретение оборудования, так и на корректировку сроков его установки. Мы намерены предъявить претензии по этому вопросу», — ответил Лихачев на вопрос о том, были ли возвращены средства за непоставленное оборудование.

Отмечается, что компания Siemens нарушила контрактные обязательства по поставкам оборудования на турецкую АЭС «Аккую», переговоры с ней результатов не дали. В итоге все необходимые комплектующие были найдены в «дружественных» для РФ странах. Компания Siemens приостановила бизнес в России с марта 2022 года после начала войны в Украине. В мае того же года концерн объявил о решении свернуть всю промышленную деятельность в России.