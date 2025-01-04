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Узбекистанец получил срок за войну против Украины

17:55 878

Андижанский городской суд вынес приговор 39-летнему гражданину Узбекистана, обвиненному в участии в войне против Украины. Мужчина был приговорен к четырем годам и двум месяцам ограничения свободы. Как сообщают зарубежные СМИ, осужденный, согласно материалам дела, летом 2023 года приехал в Москву на заработки, где заключил контракт с Министерством обороны России. С июля по декабрь он участвовал в боевых действиях, в том числе в районах Шахтерска и Бахмута.

После возвращения в Узбекистан в конце 2023 года мужчина добровольно явился в правоохранительные органы, признавшись, что за время участия в боевых действиях «убил более десяти украинских солдат». Подсудимый также рассказал, что ему обещали выплату 450 тысяч рублей ежемесячно, но он получил лишь два платежа по 150 тысяч рублей, после чего выплаты прекратились.

Суд учел явку с повинной как смягчающее обстоятельство. В соответствии с приговором, осужденному запрещено покидать место жительства, за исключением поездок на работу или учебу, а также менять место проживания без согласия контролирующего органа. Выезд за пределы Андижанской области ему также запрещен.

Участие граждан Узбекистана в иностранных армиях и силовых структурах запрещено Уголовным кодексом страны. Этот случай не является единичным. Так, в декабре 2024 года 22-летний житель Куштепинского района получил за участие в войне против Украины пять лет условно. В сентябре того же года другой узбекистанец, служивший в ЧВК «Вагнер», был приговорен к четырем годам ограничения свободы. В октябре 2024 года еще один гражданин Узбекистана получил три года лишения свободы за аналогичное преступление.

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