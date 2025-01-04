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Сербский националист убит в Курске

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18:30 952

В Курской области был ликвидирован известный сербский наемник и командир штурмовой роты 150 полка армии РФ Братислав Живкович. Он воевал против Украины с 2014 года.

Ранее Живкович был командующим сербской национал-шовинистической парамилитарной организации четников и в 2017 году был объявлен в Румынии персоной нон грата из-за шпионажа в пользу РФ. Позже за участие в военных действиях на стороне иностранного государства Живковича судили в Сербии.

В Украине в отношении него также было заведено уголовное дело по факту вербовки иностранцев для участия в войне против Украины.

Сообщается, что 16 декабря 2024 года он выжил после неудачного прилета FPV, однако уже 2 января 2025 года сербскому наемнику смерти избежать не удалось.

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