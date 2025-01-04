Украина ударила «кулаком»… и парализовала Россию

Как сообщалось ранее, сегодня, 5 января, украинская армия начала новую, по-видимому, масштабную атаку на Курскую область России. Как и в августе прошлого года, основным источником информации о ходе боевых действий в Курске остаются российские военкоры и телеграм-каналы, связанные с военной разведкой. По состоянию на 17:00 по бакинскому времени украинские силы, продвигаясь с захваченного в августе плацдарма в районе Суджи, подошли к поселку Большое Солдатское. Этот населенный пункт находится в 20 километрах от районного центра Суджа и в 80 километрах от Курска, расположившись на трассе Суджа - Курск. В августе прошлого года украинским войскам не удалось захватить это поселение. Тем не менее говорить о том, что Большое Солдатское является главным направлением удара нынешней атаки, пока рано, поскольку украинские силы одновременно ведут наступление на нескольких направлениях, и российская армия еще не определила их главный вектор.

Как пишет телеграм-канал «МИГ России», Вооруженные силы Украины накопили значительные резервы, включая большое количество пехоты и тяжелую бронетехнику западного производства, такую как боевые машины Bradley. Наступление ведется тактикой «челнока»: бронетехника высаживает пехоту в лесополосах, а затем возвращается за следующими подразделениями, что позволяет поддерживать постоянное давление. Телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ», близкий к российским спецслужбам, сообщает, что украинская армия использует какие-то очень мощные средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), из-за которых полностью нарушена связь, включая интернет, и невозможно использование дронов. «Наступление украинских военных в Курской области идет очень плотными рядами, артиллерия ВС РФ не справляется. Также во время наступления были заглушены все радиочастоты и даже интернет. Поэтому операторы БПЛА бессильны: пока работает РЭБ ВСУ, поднимать дроны в воздух бесполезно», — сообщает «ВЧК-ОГПУ». По словам российских «военкоров» Семена Пегова и Романа Алехина, украинская армия применяет тактику малых групп, высаживая пехоту в лесных массивах под прикрытием бронемашин. Ночью украинские бойцы проводили работы по разминированию, а днем активно поддерживают наступление ударами дальнобойных ракет и средствами радиоэлектронной борьбы. Аналитики отмечают, что такая тактика схожа с той, которую ВСУ применяли в августе прошлого года.

Ранее сообщалось, что взяты под контроль ВСУ населенные пункты Русское Поречное и Черкасское Поречное. Захвачено также Новосотнецкое. Еще один Z-ресурс «Северный канал», связанный с российской армией, утверждает, что ВСУ атакуют участок фронта, который удерживают «кадыровцы». «Хутор Бердин и Большесолдатское направление держат группы... под командованием генерал-лейтенанта Апти Алаудинова. Видимо, ВСУ рассчитывают на стереотипную защитную реакцию Апти Ароновича», — сообщил канал. Он намекает на то, что «кадыровцы» зачастую бросаются в бегство при приближении ВСУ. Согласно последним сообщениям, подразделения украинской армии уже вошли в хутор Бердино. Эту информацию подтвердил телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ». Украинский военный, известный под ником «Бахмутский Демон», сообщил, что в ходе наступления были взяты в плен российские операторы дронов. По его словам, оборона российских войск начала разрушаться. «Ребята там активно работают. (Россияне) посыпались. Боевой дух у них на нуле», — написал военный. Российский телеграм-канал «Кремлевская табакерка» также подтверждает, что украинская армия наступает серьезными силами. «К сожалению, поступает информация о пока небольших успехах противника. Противник активно использует системы радиоэлектронной борьбы. В таких условиях важно применять дроны на оптоволокне, но на данном направлении их почему-то оказалось крайне мало. Источники в Министерстве обороны говорят, что знали о подготовке наступления, но не предполагали, что оно будет таким масштабным», — пишет канал. Сейчас также распространяются слухи о том, что наступление ВСУ носит демонстративный характер и может быть отвлекающим маневром.