Украина ударила «кулаком»… и парализовала Россию
Как сообщалось ранее, сегодня, 5 января, украинская армия начала новую, по-видимому, масштабную атаку на Курскую область России. Как и в августе прошлого года, основным источником информации о ходе боевых действий в Курске остаются российские военкоры и телеграм-каналы, связанные с военной разведкой.
По состоянию на 17:00 по бакинскому времени украинские силы, продвигаясь с захваченного в августе плацдарма в районе Суджи, подошли к поселку Большое Солдатское. Этот населенный пункт находится в 20 километрах от районного центра Суджа и в 80 километрах от Курска, расположившись на трассе Суджа - Курск. В августе прошлого года украинским войскам не удалось захватить это поселение.
Тем не менее говорить о том, что Большое Солдатское является главным направлением удара нынешней атаки, пока рано, поскольку украинские силы одновременно ведут наступление на нескольких направлениях, и российская армия еще не определила их главный вектор.
Как пишет телеграм-канал «МИГ России», Вооруженные силы Украины накопили значительные резервы, включая большое количество пехоты и тяжелую бронетехнику западного производства, такую как боевые машины Bradley. Наступление ведется тактикой «челнока»: бронетехника высаживает пехоту в лесополосах, а затем возвращается за следующими подразделениями, что позволяет поддерживать постоянное давление.
Телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ», близкий к российским спецслужбам, сообщает, что украинская армия использует какие-то очень мощные средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), из-за которых полностью нарушена связь, включая интернет, и невозможно использование дронов.
«Наступление украинских военных в Курской области идет очень плотными рядами, артиллерия ВС РФ не справляется. Также во время наступления были заглушены все радиочастоты и даже интернет. Поэтому операторы БПЛА бессильны: пока работает РЭБ ВСУ, поднимать дроны в воздух бесполезно», — сообщает «ВЧК-ОГПУ».
По словам российских «военкоров» Семена Пегова и Романа Алехина, украинская армия применяет тактику малых групп, высаживая пехоту в лесных массивах под прикрытием бронемашин. Ночью украинские бойцы проводили работы по разминированию, а днем активно поддерживают наступление ударами дальнобойных ракет и средствами радиоэлектронной борьбы. Аналитики отмечают, что такая тактика схожа с той, которую ВСУ применяли в августе прошлого года.
Ранее сообщалось, что взяты под контроль ВСУ населенные пункты Русское Поречное и Черкасское Поречное. Захвачено также Новосотнецкое. Еще один Z-ресурс «Северный канал», связанный с российской армией, утверждает, что ВСУ атакуют участок фронта, который удерживают «кадыровцы».
«Хутор Бердин и Большесолдатское направление держат группы... под командованием генерал-лейтенанта Апти Алаудинова. Видимо, ВСУ рассчитывают на стереотипную защитную реакцию Апти Ароновича», — сообщил канал. Он намекает на то, что «кадыровцы» зачастую бросаются в бегство при приближении ВСУ.
Согласно последним сообщениям, подразделения украинской армии уже вошли в хутор Бердино. Эту информацию подтвердил телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ».
Украинский военный, известный под ником «Бахмутский Демон», сообщил, что в ходе наступления были взяты в плен российские операторы дронов. По его словам, оборона российских войск начала разрушаться. «Ребята там активно работают. (Россияне) посыпались. Боевой дух у них на нуле», — написал военный.
Российский телеграм-канал «Кремлевская табакерка» также подтверждает, что украинская армия наступает серьезными силами.
«К сожалению, поступает информация о пока небольших успехах противника. Противник активно использует системы радиоэлектронной борьбы. В таких условиях важно применять дроны на оптоволокне, но на данном направлении их почему-то оказалось крайне мало. Источники в Министерстве обороны говорят, что знали о подготовке наступления, но не предполагали, что оно будет таким масштабным», — пишет канал.
Сейчас также распространяются слухи о том, что наступление ВСУ носит демонстративный характер и может быть отвлекающим маневром.
«Время покажет, но именно так докладывали в августе, когда они прорвали границу в Курской области. С тех пор прошло пять месяцев, и нам до сих пор приходится с тяжелыми боями возвращать наши территории», — отметил высокопоставленный источник.
Источники в Генштабе сообщают, что российские войска также проводят наступательные действия практически по всей линии фронта. Однако говорить о серьезных успехах пока рано. «Продвигаемся к границе», — добавил один из собеседников.
В целом собеседники телеграм-канала отмечают, что фронт в Курской области движется постоянно, поэтому потеря одного-двух поселков не будет играть роли. Однако если темпы такого наступления будут продолжаться более 3 суток, то нужно будет в срочном режиме вводить резервы. Захват Курской АЭС собеседники считают маловероятным, но не под запись просили передать врио губернатора области Хинштейну, что «вместо красивых фоток лучше бы организовал более активное содействие военным и, возможно, эвакуацию из Большого Солдатского».
Украинское командование пока не комментирует это наступление. Отметим, что в ходе августовского наступления украинская армия захватила около 100 населенных пунктов в Курской области, включая районный центр Суджа. Тогда украинские силы установили контроль над территорией площадью около 1000 квадратных километров с фронтом шириной около 40 километров и глубиной 25-30 километров. Однако с октября российская армия начала привлекать дополнительные силы для контратак в Курской области и смогла вернуть примерно половину утраченных территорий.
В целом российское командование задействовало в контрнаступлении в Курске силы численностью 45-50 тысяч человек, включая 11-тысячную группировку из Северной Кореи. Бои, которые русские ведут на своей территории в течение нескольких месяцев, привели к значительным потерям. По некоторым данным, президент Владимир Путин поставил задачу полностью очистить Курскую область от украинских войск к моменту возвращения Дональда Трампа в Белый дом.
Однако за две недели до предполагаемого возвращения Трампа русским не только не удалось выполнить эту задачу, но и пришлось столкнуться с новым внезапным и масштабным наступлением украинцев, в ходе которого, по последним данным, они потеряли несколько сел.
Что касается Украины, то цель ее текущего наступления в Курской области остается во многом неясной. В то время как на Донбассе ситуация тяжелая, если не критическая, Киев бросил в Курск значительные силы для нового наступления. Может ли целью этой операции быть захват лишь нескольких сел? Скорее всего, нет. Даже если украинская армия расширит Курский плацдарм за счет нескольких населенных пунктов, это не принесет Киеву значимых преимуществ.
Таким образом, вероятно, что украинское командование ставит перед собой более серьезные цели. Следим за дальнейшим развитием событий...