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AZAL опровергает: самолету не угрожало крушение
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AZAL опровергает: самолету не угрожало крушение

Русские прорвались в Елизаветовку

19:05 280

Колонна российских войск ворвалась в Елизаветовку. Об этом сообщил проект DeepState. "Колонна из 5 российских ББМ сегодня в первой половине дня пробилась через Воздвиженку на Елизаветовку. В селе продолжается бой, так как (русские) высадили десант", - детализировали аналитики проекта.

В то же время, по их данным, продолжаются штурмовые действия россиян на юго-восточных окраинах населенного пункта Воздвиженка, а также возле Барановки и Тимофеевки.

"Кадры сняты с той стороны, враг имеет хорошую ситуационную осведомленность", - отметили аналитики.

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