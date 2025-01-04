Русские прорвались в Елизаветовку

Колонна российских войск ворвалась в Елизаветовку. Об этом сообщил проект DeepState. "Колонна из 5 российских ББМ сегодня в первой половине дня пробилась через Воздвиженку на Елизаветовку. В селе продолжается бой, так как (русские) высадили десант", - детализировали аналитики проекта.

В то же время, по их данным, продолжаются штурмовые действия россиян на юго-восточных окраинах населенного пункта Воздвиженка, а также возле Барановки и Тимофеевки.

"Кадры сняты с той стороны, враг имеет хорошую ситуационную осведомленность", - отметили аналитики.