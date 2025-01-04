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Госдеп: «Иран не в том положении, чтобы…»

19:40 1653

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о важности поддержки, оказанной Вашингтоном Израилю в отражении атак Ирана.

«Я полагаю, премьер-министр Израиля был бы одним из первых, кто признал бы, что поддержка, которую мы оказали Израилю, столкнувшемуся с беспрецедентными атаками со стороны Ирана, имела огромное значение. Иран не в том положении, чтобы затевать драку с кем-либо... Это имело реальные позитивные последствия для Сирии», – сказал Блинкен в интервью газете Financial Times.

Он добавил, что задача состоит в том, чтобы превратить текущую ситуацию в «позитивный и устойчивый» результат и оказать «максимальную помощь администрации Трампа, чтобы она могла принять эстафету».

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