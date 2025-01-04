Дилемма для сепаратистов в Приднестровье: умереть от голода и холода или вернуться в Молдову

После того, как 1 января был прекращен транзит российского газа через Украину в Европу, а «из-за долгов» приостановлены его поставки в Молдову, в сепаратистском регионе Приднестровья углубляется энергетический кризис. Прекращена подача газа в многоэтажные жилые дома и на промышленные объекты, в частных домах начали использовать дровяные печи, а контролируемая сепаратистами Тираспольская ТЭЦ работает на угле, запасов которого хватит максимум на 50 дней. Ситуация осложняется тем, что после отключения газа резко возрос спрос на электроэнергию. «Власти» Тирасполя ввели жесткий режим экономии и подают электричество с трехчасовыми перерывами. Уличное освещение отключено, движение трамваев остановлено… Также непростая ситуация складывается на территории Республики Молдова, правительство которой уже объявило, что начало закупать газ из Болгарии через существующий со времен СССР Трансбалканский газовый коридор. Однако его биржевая стоимость превышает 500 евро за тысячу кубометров на бирже, в результате чего для населения Молдовы тарифы на газ увеличились на 30 процентов. А еще раньше на 50 процентов выросли цены на электроэнергию.

До сих пор 70 процентов электроэнергии для территории Молдовы, контролируемой Кишиневом, обеспечивалась за счет теплоэлектростанции в сепаратистском Приднестровье, работавшей на дешевом российском газе. Но с 1 января Тираспольская ТЭЦ перешла на уголь и, вероятно, вскоре полностью остановится. Чтобы компенсировать сложившуюся ситуацию, Евросоюз выделил Молдове 200 миллионов евро. Однако для стабилизации тарифов на газ и электроэнергию этой суммы явно недостаточно. Хотя Украина прекратила транзит российского газа, теоретически «Газпром» может поставлять его в Молдову и, следовательно, в Приднестровье через Балканы. Но, как уже сообщалось, российский газовый монополист требует от Молдовы оплатить долг в размере 790 миллионов долларов. Однако официальный Кишинев признает, что должен Москве только 9 миллионов, а остальная сумма относится к газу, потребленному предприятиями и жителями Приднестровья. Фактически Россия требует от Молдовы оплатить газ, который она годами практически бесплатно поставляла сепаратистам этого региона и которым, скорее всего, пользовалась сама. Спор этот длится давно, и вот Россия, похоже, решила «наказать» прозападное правительство Молдовы. В июле здесь должны состояться критически важные парламентские выборы. Учитывая, что на недавних президентских выборах сторонница евроинтеграции Майя Санду с колоссальным трудом одержала победу над пророссийским соперником, ее партию ожидают серьезные испытания. Резкое повышение тарифов на природный газ и электроэнергию, несомненно, ухудшит и без того незавидное экономическое положение граждан Молдовы, что, в свою очередь, может привести к поражению партии Санду и реваншу пророссийских сил.

Но в Приднестровье ситуация еще сложнее, поскольку местное население может в условиях энергетического кризиса отвернуться от Москвы и пойти на интеграцию с Молдовой в составе Евросоюза. Другими словами, российская политика «газового шантажа» может бумерангом ударить по Кремлю. Многочисленные Telegram-каналы сетуют на то, что ни один политик или аналитик в России даже не задумался над тем, что после перекрытия газопровода больше всех пострадает мятежное Приднестровье, у которого не останется другого выхода, кроме реинтеграции в состав Молдовы. «Теперь вся ситуация выглядит совершенно непригодной для российской стороны, - пишет Telegram-канал «Незыгарь». - И смердит пресловутой «пятой колонной». Опасения подобного рода не случайны, поскольку практически бесплатный газ был одним из ключевых факторов, позволявших Москве сохранять контроль над Приднестровьем. Теперь газа нет, и оружие, использованное «Газпромом» против Молдовы, грозит сепаратистскому региону не только энергетическим кризисом, но и экономическим коллапсом.

Официальный Кишинев уже заявил о готовности обеспечить Приднестровье газом через Трансбалканский трубопровод из Болгарии и Румынии (разумеется, по рыночным ценам) и отправил официальное письмо руководству компании «Тираспольтрансгаз». Которое, скорее всего, по указанию Москвы, предложение это отклонило. Сегодня Тирасполь возлагает вину за энергетический кризис на правительство Молдовы, утверждая, что, если бы Кишинев выполнил требования «Газпрома», газ продолжал бы поступать в прежнем режиме. Что же касается готовности Кишинева поставлять в регион балканский газ, то, как заявил в интервью изданию «Аргументы и факты» бывший «министр иностранных дел Приднестровской Республики» Валерий Лицкай, Тирасполь физически не сможет оплатить газ, закупаемый на европейских рынках. «За последние 10-20 лет в Молдове сложилась кривая и несовершенная энергосистема, - подчеркнул Лицкай. - Годами ее никто не модернизировал, а полученную энергию буквально «черпали ложками», считая, что так будет всегда. Но все неожиданно закончилось: Украина, несмотря на значительные экономические потери, прекратила транзит газа не только в Приднестровье, но и в Европу». Бывший «министр» подчеркнул, что через Приднестровье проходят две ветки российского газопровода - одна, которая идет на север Приднестровья, перекрыта Украиной, а другая, идущая на юг, снабжает энергоресурсами Турцию, Южную и Юго-Восточную Европу. Именно южный газопровод может стать альтернативным вариантом для поставки газа в Приднестровье. Технически это, безусловно, возможно, но экономически — никак из-за неподъемной цены.