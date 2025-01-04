Вассерман назвал дату возрождения СССР

Возрождение СССР «в том или ином виде случится уже в 2025 году», заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его словам, Россия «является континентальной империей, которым свойственно воскресать, а Советский Союз был лишь одной из ее реинкарнаций».

«Возрождение СССР в том или ином виде — это не надежды, а неизбежность. Мы можем успеть это сделать уже в наступившем 2025 году, а возможно, придется еще пару лет потерпеть», — заявил Вассерман.

До этого Вассерман говорил, что США вполне могли бы включить в свой состав Мексику и Канаду. Он объяснил, что, например, среди американских штатов есть бывшие территории Мексики — Техас, Калифорния, Нью-Мексико, Невада, Аризона.