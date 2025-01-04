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В Азербайджане бесплатная миомэктомия

20:35 880

Миомэктомия - хирургическая операция, проводимая для удаления образований, называемых миомой матки. Миома матки — это доброкачественная опухоль, развивающаяся из мышечного слоя стенки матки и часто вызывающая боль, аномальное кровотечение, анемию и репродуктивные проблемы. Миомэктомия направлена на сокращение негативного влияния миомы на здоровье женщины и восстановление функциональности репродуктивной системы. Данная операция устраняет проблемы, возникающие при удалении миомы, и улучшает качество жизни женщины. За первые 6 месяцев 2024 года за счет средств обязательного медицинского страхования выполнено 710 операций миомэктомии.

Об этом haqqin.az сообщили в Агентстве обязательного медицинского страхования.

В настоящее время в рамках обязательного медицинского страхования миомэктомия проводится гражданам бесплатно тремя различными методами.

Традиционный метод открытой миомэктомии (лапаротомия) выполняется путем разреза брюшной стенки. Этому методу отдается предпочтение, поскольку он позволяет удалять более крупные и множественные миомы.

Следующим методом является лапароскопическая миомэктомия, которая выполняется инвазивным путем для удаления мелких и в малом количестве миом и имеет короткий восстановительный срок.

Третий метод называется гистероскопическая миомэктомия и осуществляется путем проникновения в полость матки через влагалище и шейку матки. Данная минимально-инвазивная процедура считается наиболее целесообразной, в частности, для удаления миом (субмукозов), развивающихся в полость матки.

Каждый метод выбирается врачом с учетом таких факторов, как общее состояние здоровья пациенток, клиника заболевания, количество, размеры и расположение миомы.

Функциональная диагностика и лабораторные исследования, необходимые перед операцией, включены в обязательное медицинское страхование. Проведение этих исследований важно для точной диагностики заболевания, планирования операции и предотвращения возможных осложнений.

Пребывание в реанимации и стационаре во время проведения операции, лабораторно-инструментальные исследования, используемые лекарства, медицинские расходные и питание покрываются за счет обязательного медицинского страхования.

Миоэктомия проводится по показанию врача в государственных медицинских учреждениях, подведомственных TƏBİB, научно-исследовательских институтах Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики.

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