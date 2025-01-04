В Азербайджане бесплатная миомэктомия

Миомэктомия - хирургическая операция, проводимая для удаления образований, называемых миомой матки. Миома матки — это доброкачественная опухоль, развивающаяся из мышечного слоя стенки матки и часто вызывающая боль, аномальное кровотечение, анемию и репродуктивные проблемы. Миомэктомия направлена на сокращение негативного влияния миомы на здоровье женщины и восстановление функциональности репродуктивной системы. Данная операция устраняет проблемы, возникающие при удалении миомы, и улучшает качество жизни женщины. За первые 6 месяцев 2024 года за счет средств обязательного медицинского страхования выполнено 710 операций миомэктомии.

Об этом haqqin.az сообщили в Агентстве обязательного медицинского страхования.

В настоящее время в рамках обязательного медицинского страхования миомэктомия проводится гражданам бесплатно тремя различными методами.

Традиционный метод открытой миомэктомии (лапаротомия) выполняется путем разреза брюшной стенки. Этому методу отдается предпочтение, поскольку он позволяет удалять более крупные и множественные миомы.