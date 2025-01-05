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AZAL опровергает: самолету не угрожало крушение
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AZAL опровергает: самолету не угрожало крушение

Польша обещает Азербайджану поддержку

21:28 2417

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский позвонил главе МИД Азербайджана Джейхуну Байрамову. Об этом сообщили в пресс-службе азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Польский министр вновь выразил соболезнования в связи с трагическим крушением пассажирского самолета, принадлежащего "Азербайджанским Авиалиниям". Он выразил готовность польской стороны оказать возможную техническую поддержку в расследовании причин трагедии.

Министр Джейхун Байрамов поблагодарил за соболезнования и проявленную солидарность.

Затем были подробно обсуждены приоритетные вопросы в период председательства Польши в Совете Европейского союза (ЕС) в течение следующих шести месяцев, отношения между Азербайджаном и ЕС в этой связи, перспективы Восточного партнерства.

Было отмечено, что отношения между Азербайджаном и Польшей в политической, экономической, гуманитарной областях, в сфере альтернативной энергетики и др. имеют широкие перспективы, была подчеркнута важность интенсификации взаимных визитов и политического диалога в развитии связей.

В ходе телефонного разговора министры также обменялись мнениями по вопросам региональной и международной безопасности.

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