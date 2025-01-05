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В России встревожились из-за флагов Армении и Греции

21:46 2493

Председатель Следственного комитета России поручил доложить о ходе проверки по факту «противоправных действий» в отношении жительниц Ставропольского края.

В соцмедиа сообщается, что в одной из школ станицы Ессентукская Предгорного муниципального округа отдельные учащиеся демонстрировали свои национальные флаги другого государства и размахивали ими.  После того как педагоги забрали у подростков флаги, они стали получать угрозы со стороны неизвестных лиц. Кроме того, представители диаспор направляют в различные инстанции жалобы на учителей с требованием их уволить.

По данному факту проводится процессуальная проверка (ст. ст. 282, 213 УК РФ).

Ранее в сети появилась информация о том, что на дискотеке несколько подростков размахивали флагами Армении и Греции. После этого учительницы отобрали флаги из рук школьников, поскольку, как отмечается, праздник «был посвящен Новому году, а не культурам разных стран».

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