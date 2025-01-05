200 тысяч украинцев отправились на фронт

Власти Украины мобилизовали около 200 тыс. человек в 2024 году, сообщила американская газета The Washington Post со ссылкой на украинских и западных чиновников.

Издание напоминает, что бывший главком ВСУ Валерий Залужный призывал в 2024 году мобилизовать 500 тыс. человек. Однако Владимир Зеленский не принял предложения Залужного, сославшись на то, что это слишком большая цифра. В итоге Киев мобилизовал лишь порядка 200 тыс. человек. При этом Зеленский отверг просьбы Вашингтона снизить призывной возраст до 18 лет, пишет газета.

В публикации говорится, что в 2024 году украинский парламент принял законодательные меры, которые позволили снизить призывной возраст до 25 лет.