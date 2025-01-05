USD 1.7000
EUR 1.7724
RUB 1.6318
Подписаться на уведомления
AZAL опровергает: самолету не угрожало крушение
Новость дня
AZAL опровергает: самолету не угрожало крушение

200 тысяч украинцев отправились на фронт

22:05 2132

Власти Украины мобилизовали около 200 тыс. человек в 2024 году, сообщила американская газета The Washington Post со ссылкой на украинских и западных чиновников.

Издание напоминает, что бывший главком ВСУ Валерий Залужный призывал в 2024 году мобилизовать 500 тыс. человек. Однако Владимир Зеленский не принял предложения Залужного, сославшись на то, что это слишком большая цифра. В итоге Киев мобилизовал лишь порядка 200 тыс. человек. При этом Зеленский отверг просьбы Вашингтона снизить призывной возраст до 18 лет, пишет газета.

В публикации говорится, что в 2024 году украинский парламент принял законодательные меры, которые позволили снизить призывной возраст до 25 лет.

Дилемма для сепаратистов в Приднестровье: умереть от голода и холода или вернуться в Молдову
Дилемма для сепаратистов в Приднестровье: умереть от голода и холода или вернуться в Молдову о развитии ситуации
20:23 3221
ХАМАС подготовил заложников
ХАМАС подготовил заложников ОБНОВЛЕНО 22:43
22:43 2897
Украина ударила «кулаком»… и парализовала Россию
Украина ударила «кулаком»… и парализовала Россию о развитии ситуации
18:35 10864
Что Азербайджан может предложить новой Сирии?
Что Азербайджан может предложить новой Сирии? новый мир - новые порядки
10:02 5761
Украина пошла в наступление. Заявление Минобороны России
Украина пошла в наступление. Заявление Минобороны России ОБНОВЛЕНО 15:39
15:39 17300
Революция побеждает, когда на улицы выходят не 2%, а 90% активных граждан
Революция побеждает, когда на улицы выходят не 2%, а 90% активных граждан запоздалая полемика с Невзоровым; все еще актуально
01:37 11631
Израиль бомбит объекты Асада
Израиль бомбит объекты Асада ОБНОВЛЕНО 20:49
20:49 3840
Израильских военных призвали быть готовыми к атакам Ирана
Израильских военных призвали быть готовыми к атакам Ирана
15:20 2815
Польский самолет не смог вылететь из Баку
Польский самолет не смог вылететь из Баку
14:34 8219
Если джихадист протягивает руку Папе Римскому
Если джихадист протягивает руку Папе Римскому новый мир
01:15 7918
Украинцы ликвидировали начальника штаба Мельникова
Украинцы ликвидировали начальника штаба Мельникова
12:50 8248

ЭТО ВАЖНО

Дилемма для сепаратистов в Приднестровье: умереть от голода и холода или вернуться в Молдову
Дилемма для сепаратистов в Приднестровье: умереть от голода и холода или вернуться в Молдову о развитии ситуации
20:23 3221
ХАМАС подготовил заложников
ХАМАС подготовил заложников ОБНОВЛЕНО 22:43
22:43 2897
Украина ударила «кулаком»… и парализовала Россию
Украина ударила «кулаком»… и парализовала Россию о развитии ситуации
18:35 10864
Что Азербайджан может предложить новой Сирии?
Что Азербайджан может предложить новой Сирии? новый мир - новые порядки
10:02 5761
Украина пошла в наступление. Заявление Минобороны России
Украина пошла в наступление. Заявление Минобороны России ОБНОВЛЕНО 15:39
15:39 17300
Революция побеждает, когда на улицы выходят не 2%, а 90% активных граждан
Революция побеждает, когда на улицы выходят не 2%, а 90% активных граждан запоздалая полемика с Невзоровым; все еще актуально
01:37 11631
Израиль бомбит объекты Асада
Израиль бомбит объекты Асада ОБНОВЛЕНО 20:49
20:49 3840
Израильских военных призвали быть готовыми к атакам Ирана
Израильских военных призвали быть готовыми к атакам Ирана
15:20 2815
Польский самолет не смог вылететь из Баку
Польский самолет не смог вылететь из Баку
14:34 8219
Если джихадист протягивает руку Папе Римскому
Если джихадист протягивает руку Папе Римскому новый мир
01:15 7918
Украинцы ликвидировали начальника штаба Мельникова
Украинцы ликвидировали начальника штаба Мельникова
12:50 8248
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться