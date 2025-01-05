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Маск публично выступил против союзника Трампа

23:17 563

Американский миллиардер Илон Маск публично выступил против союзника новоизбранного президента США Дональда Трампа в Британии Найджела Фараджа. Миллиардер считает, что партия Фараджа Reform UK нуждается в новом руководстве.

В своей соцсети X (Twitter) Маск заявил, что Фарадж "не имеет необходимых навыков", и отметил необходимость нового руководителя партии.

Как пишет Sky News, Маск не уточнил, что именно побудило его сделать такое заявление.

Однако ранее между ними возникло разногласие из-за отношения к ультраправому активисту Томми Робинсону. Маск призвал к увольнению Робинсона, тогда как Фарадж дистанцировался, назвав его "не тем, кто нужен". К слову, Робинсон был арестован за нарушение судебного приказа, связанного с клеветническими заявлениями о сирийском школьнике-беженце.

Лидер оппозиционной партии Reform UK в Великобритании Найджел Фарадж давно поддерживает Дональда Трампа.

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