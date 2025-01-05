Переговоры окончены. Анкара в ожидании: РКК сложит оружие
Делегация партии DEM, встретившаяся после долгого перерыва с лидером террористической организации «Рабочая партия Курдистана» (РПК) Абдуллой Оджаланом, отбывающим пожизненное заключение на острове Имралы в Мраморном море, приступила к информированию парламент Турции о результатах переговоров с лидером РПК.
3 января представители DEM встретились с председателем Великого национального собрания Турции (ВНСТ) Нуманом Куртулмушем и лидером «Партии националистического движения» (ПНД) Девлетом Бахчели. Делегация также планирует провести встречи с представителями других партий, представленных в парламенте.
40-минутная встреча с Бахчели
Особое значение имела сорокаминутная встреча с Девлетом Бахчели, который в октябре прошлого года призвал Оджалана сложить оружие и начать процесс урегулирования.
Примечательно в этой связи, что Бахчели, раньше яростно выступавший против инициированного в 2012–2015 годах «процесса урегулирования», впервые согласился на диалог с представителями DEM, встретив Сыры Сюрейю Ондер, Первина Булдана и Ахмета Тюрка у входа в парламент.
Отметим, что присутствие Тюрка в делегации DEM было довольно неожиданным, поскольку ранее Бахчели пренебрежительное назвал его «курдский ага». Напомним, что в 2017 году Ахмет Тюрк, занимавший в свое время пост мэра города Мардин, был смещен решением суда со своего поста и арестован по обвинению в причастности к РПК. Однако затем по ходатайству того же Бахчели был досрочно освобожден из тюрьмы Силиври из-за проблем со здоровьем, а позднее, будучи в курсе увлечения лидера ПНД классическими автомобилями, антикварными кольцами и четками, подарил лидеру Бахчели янтарные четки.
После 40-минутной встречи с Бахчели представители партии DEM воздержались от комментариев для прессы, заявив, что не будут делиться информацией до тех пор, пока не встретятся с представителями всех фракций в ВНСТ.
Ожидается, что на этой неделе делегация DEM начнет переговоры с правящей «Партией справедливости и развития» (ПСР). В этой связи особый интерес СМИ вызывает вопрос, будет ли участвовать в этих переговорах президент Реджеп Тайип Эрдоган, являющийся лидером правящей партии.
Пока же, по информации из источников haqqin.az в Анкаре, известно, что на встрече, запланированной на 6 января, ПСР будет представлять руководитель парламентской группы Абдуллах Гюлер.
В тот же день делегация DEM планирует встречи с «Партией будущего», возглавляемой Ахметом Давутоглу и «Партией счастья» под руководством Махмута Арыкана. А на 7 января запланированы встречи с лидерами партий «Возрождение благополучия» и DEVA.
В то же время, дата переговоров с ведущей оппозиционной силой в парламенте – «Народно-республиканской партией» (НРП) пока не определена.
Тем временем, стало известно, что 11 января президент Эрдоган посетит город Диярбакыр, являющийся местом компактного проживания этнических курдов. Это будет первой поездкой турецкого лидера в Диярбакыр с момента начала обсуждений, связанных с возможным разоружением «Рабочей партии Курдистана».
Ключевой вопрос: когда РПК сложит оружие?
Пока делегация DEM продолжает встречи с политическими партиями, депутат от правящей партии Хусейн Яйман сделал сенсационное заявление, сообщив журналистам, что уже в феврале в Турции произойдут важные события, связанные с разоружением РПК, что, по словам депутата, лишит эту организацию возможности проводить теракты.
В то же время, эксперты считают, что после серии антитеррористических операций, проводившихся с 2015 года, боевики РПК лишились былого потенциала, а их возможности осуществлять теракты на территории Турции сведены к минимуму. Сегодня турецкие силы безопасности контролируют абсолютно все районы, превращенные ранее курдскими террористами в тренировочные лагеря и укрытия. К примеру, на территории горной местности Ширнака, где еще пятнадцать лет назад скрывались боевики РПК, Турция сегодня добывает нефть.
В результате, большинство боевиков РПК, находившихся в Турции, либо перебрались в оккупированные ими районы на северо-востоке Сирии, где примкнули к отрядам РПК/ОНС, либо скрываются в горах Кандиль на востоке Ирака. При этом структуры «Рабочей партии Курдистана» продолжают функционировать в таких странах Европы, как Германия и Франция.
В 2016 году Министерство обороны Турции изменило концепцию борьбы с курдским террором, перенеся операции против боевиков РПК из Турции на территории Сирии и Ирака.
С учетом тесных связей нелегальных структур «Рабочей партии Курдистана» с резидентами иностранных разведок в Ираке, Сирии и в ряде государств Европы, в турецком обществе активно обсуждается вопрос, прислушается ли руководство РПК к призыву Абдуллы Оджалана отказаться от политики террора и сложить оружие.
Изменение баланса сил на Ближнем Востоке
По мнению политических аналитиков, в период с 2016 по 2023 годы Турция, благодаря серии мощных ударов по позициям PПК и связанных с ней сил, смогла добиться значительных успехов в Сирии и Ираке. В частности, в Сирии были сорваны попытки укрепить позиции РПК/ОНС, а такие стратегически важные регионы, как Африн и Джераблус, были полностью очищены от террористов в ходе двух военных операций.
В Ираке Турция также установила контроль над обширными территориями, освободив их от боевиков PПК и создав там многочисленные военные базы и полицейские участки.
Все это привело к тому, что позиции партии DEM во внутренней политике заметно ослабли, и эта структура перестала быть влиятельным игроком в турецкой политической системе.
Тем временем, война в Газе, удары Израиля по «Хезболле» в Ливане, а также угроза возможных израильских ударов по Сирии создали почву для новых рисков. После заявления президента Эрдогана о том, что «истинной целью Израиля являются земли Анатолии», его союзник, Девлет Бахчели, призвал Абдуллу Оджалана публично объявить о сложении оружия и завершении кровавого периода террора.
По мнению экспертов, заявления Эрдогана и Бахчели стали индикатором нарастания региональных угроз, требующих пересмотра стратегических подходов.
Приняв во внимание эти риски, официальная Анкара еще летом 2023 года предложила Башару Асаду начать политический диалог. Но президент Сирии отверг турецкую инициативу, предпочтя ей открытые переговоры с Евросоюзом и закрытые – с США и Израилем.
Уже тогда международные аналитики считали, что в условиях, когда прокси-силы Ирана измотаны в вооруженном противостоянии с Израилем, а Россия сосредоточила основные усилия на войне с Украиной, сирийская оппозиция при поддержке Турции имела все необходимое, чтобы свергнуть режим Башара Асада в течение двенадцати дней.
Сегодня же турецкие эксперты подчеркивают ошибочность прогнозов западных СМИ, в соответствии с которыми ослабление Ирана должно было привести к усилению курдского сопротивления. Все произошло с точностью до наоборот, и сегодня лидеры РПК/ОНС, утратившие контроль над такими стратегически важными регионами, как Тель-Рифат, Манбидж и Дейр-эз-Зор, ищут посредников для диалога с Анкарой.
Известно также, что представители структур, связанных с РПК/ОНС, безуспешно пытались вступить в переговоры с новым правительством в Дамаске во главе с Ахмедом аль-Шараа.
Таким образом, даже несмотря на попытки ряда игроков, включая ослабленный Иран, поддерживать подразделения РПК/ОНС, ситуация, складывающаяся после смены правительства в Сирии, свидетельствуют о том, что для ведущей структуры курдского терроризма начался обратный отсчет.