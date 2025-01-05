Переговоры окончены. Анкара в ожидании: РКК сложит оружие

Делегация партии DEM, встретившаяся после долгого перерыва с лидером террористической организации «Рабочая партия Курдистана» (РПК) Абдуллой Оджаланом, отбывающим пожизненное заключение на острове Имралы в Мраморном море, приступила к информированию парламент Турции о результатах переговоров с лидером РПК. 3 января представители DEM встретились с председателем Великого национального собрания Турции (ВНСТ) Нуманом Куртулмушем и лидером «Партии националистического движения» (ПНД) Девлетом Бахчели. Делегация также планирует провести встречи с представителями других партий, представленных в парламенте.

40-минутная встреча с Бахчели Особое значение имела сорокаминутная встреча с Девлетом Бахчели, который в октябре прошлого года призвал Оджалана сложить оружие и начать процесс урегулирования. Примечательно в этой связи, что Бахчели, раньше яростно выступавший против инициированного в 2012–2015 годах «процесса урегулирования», впервые согласился на диалог с представителями DEM, встретив Сыры Сюрейю Ондер, Первина Булдана и Ахмета Тюрка у входа в парламент. Отметим, что присутствие Тюрка в делегации DEM было довольно неожиданным, поскольку ранее Бахчели пренебрежительное назвал его «курдский ага». Напомним, что в 2017 году Ахмет Тюрк, занимавший в свое время пост мэра города Мардин, был смещен решением суда со своего поста и арестован по обвинению в причастности к РПК. Однако затем по ходатайству того же Бахчели был досрочно освобожден из тюрьмы Силиври из-за проблем со здоровьем, а позднее, будучи в курсе увлечения лидера ПНД классическими автомобилями, антикварными кольцами и четками, подарил лидеру Бахчели янтарные четки. После 40-минутной встречи с Бахчели представители партии DEM воздержались от комментариев для прессы, заявив, что не будут делиться информацией до тех пор, пока не встретятся с представителями всех фракций в ВНСТ. Ожидается, что на этой неделе делегация DEM начнет переговоры с правящей «Партией справедливости и развития» (ПСР). В этой связи особый интерес СМИ вызывает вопрос, будет ли участвовать в этих переговорах президент Реджеп Тайип Эрдоган, являющийся лидером правящей партии. Пока же, по информации из источников haqqin.az в Анкаре, известно, что на встрече, запланированной на 6 января, ПСР будет представлять руководитель парламентской группы Абдуллах Гюлер. В тот же день делегация DEM планирует встречи с «Партией будущего», возглавляемой Ахметом Давутоглу и «Партией счастья» под руководством Махмута Арыкана. А на 7 января запланированы встречи с лидерами партий «Возрождение благополучия» и DEVA. В то же время, дата переговоров с ведущей оппозиционной силой в парламенте – «Народно-республиканской партией» (НРП) пока не определена. Тем временем, стало известно, что 11 января президент Эрдоган посетит город Диярбакыр, являющийся местом компактного проживания этнических курдов. Это будет первой поездкой турецкого лидера в Диярбакыр с момента начала обсуждений, связанных с возможным разоружением «Рабочей партии Курдистана».

Ключевой вопрос: когда РПК сложит оружие? Пока делегация DEM продолжает встречи с политическими партиями, депутат от правящей партии Хусейн Яйман сделал сенсационное заявление, сообщив журналистам, что уже в феврале в Турции произойдут важные события, связанные с разоружением РПК, что, по словам депутата, лишит эту организацию возможности проводить теракты. В то же время, эксперты считают, что после серии антитеррористических операций, проводившихся с 2015 года, боевики РПК лишились былого потенциала, а их возможности осуществлять теракты на территории Турции сведены к минимуму. Сегодня турецкие силы безопасности контролируют абсолютно все районы, превращенные ранее курдскими террористами в тренировочные лагеря и укрытия. К примеру, на территории горной местности Ширнака, где еще пятнадцать лет назад скрывались боевики РПК, Турция сегодня добывает нефть. В результате, большинство боевиков РПК, находившихся в Турции, либо перебрались в оккупированные ими районы на северо-востоке Сирии, где примкнули к отрядам РПК/ОНС, либо скрываются в горах Кандиль на востоке Ирака. При этом структуры «Рабочей партии Курдистана» продолжают функционировать в таких странах Европы, как Германия и Франция.

В 2016 году Министерство обороны Турции изменило концепцию борьбы с курдским террором, перенеся операции против боевиков РПК из Турции на территории Сирии и Ирака. С учетом тесных связей нелегальных структур «Рабочей партии Курдистана» с резидентами иностранных разведок в Ираке, Сирии и в ряде государств Европы, в турецком обществе активно обсуждается вопрос, прислушается ли руководство РПК к призыву Абдуллы Оджалана отказаться от политики террора и сложить оружие. Изменение баланса сил на Ближнем Востоке По мнению политических аналитиков, в период с 2016 по 2023 годы Турция, благодаря серии мощных ударов по позициям PПК и связанных с ней сил, смогла добиться значительных успехов в Сирии и Ираке. В частности, в Сирии были сорваны попытки укрепить позиции РПК/ОНС, а такие стратегически важные регионы, как Африн и Джераблус, были полностью очищены от террористов в ходе двух военных операций. В Ираке Турция также установила контроль над обширными территориями, освободив их от боевиков PПК и создав там многочисленные военные базы и полицейские участки. Все это привело к тому, что позиции партии DEM во внутренней политике заметно ослабли, и эта структура перестала быть влиятельным игроком в турецкой политической системе.