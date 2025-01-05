Зеленский: «Лукашенко просил прощения»

Президент Беларуси Александр Лукашенко в первые дни войны просил прощения и настаивал, что он не виноват в том, что с территории его страны запускают ракеты, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

Зеленский также назвал «наивными» тех, кто думает, что президент России Владимир Путин хочет закончить войну: «Вы думаете, Путин хочет закончить войну? Это очень наивно. Мне так жаль».

Он добавил, что избранный президент США Дональд Трамп может быть первым лидером, который прилетит в Украину на самолете: «Это было бы символично».