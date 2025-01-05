Зеленский отказался говорить по-русски: «Сейчас Путин будет говорить, что мы один народ»

Президент Украины Владимир Зеленский дал более чем трехчасовое интервью американскому подкастеру Лексу Фридману. Зеленский говорил с собеседником в основном на украинском языке через переводчика.

При этом Фридман знает русский и ранее предлагал Зеленскому провести интервью на этом языке.

«Я не уважаю ни руководителя России, ни российский народ. И не хочу давать пас (президенту России Владимиру) Путину, чтоб он вновь заявил, что мы один народ и говорим на одном языке», - ответил на это Зеленский.

Украинский лидер также заявил, что Киев будет согласен на остановку огня, если ему поставят оружие для отражения будущих нападений.

«Если остановка огня будет работать, никто не собирается это оружие использовать. Но оно должно будет остаться, а не как раньше, при всем уважении к США. Я не хочу, чтобы ситуация повторилась, как было с Байденом», - сказал президент, намекая на ситуацию накануне и в начале войны, когда Запад медлил с поставками оружия.

Зеленский также заявил, что при вступлении Украины в НАТО Альянс «может действовать на территориях, которые контролируются Украиной. Об этом можно договориться». Ранее он уже говорил о согласии на частичное вступление в Альянс.