Трамп предложил Путину: Украина входит в НАТО, американские войска уходят из Восточной Европы

Христо Грозев, известный болгарский журналист, медиа эксперт, ведущий расследователь журналов Spiegel и The Insider, сообщил в интервью украинскому «24 каналу», сославшись на свои источники в Кремле, что для прекращения войны в Украине Москва подготовила для Дональда Трампа встречное условие. По словам Грозева, окружение Путина уговорило его согласиться на вступление Украины в НАТО при условии, что Соединенные Штаты навсегда выведут из стран Восточной Европы свои военные базы и подразделения, а также частично отменят антироссийские экономические санкции.

«Это условие Кремля может устроить Трампа, но неизвестно, устроит ли оно Польшу и Чехию, - отметил Грозев. - Во всяком случае, президент Путин принял это решение под давлением российских олигархов, надеющихся таким образом избавиться от санкций в долгосрочном плане». О возможностях сделки Путина и Трампа и других аспектах российско-украинской войны haqqin.az побеседовал с политологом Александром Фридманом, преподавателем истории стран Восточной Европы в университетах Саарбрюккена и Дюссельдорфа.

- Имеет ли для Трампа значение, в какой стране Европы дислоцированы американские войска? Ведь в свою первую каденцию Трамп обещал наполовину сократить воинский контингент США на территории ФРГ, а в ходе предвыборного митинга в феврале 2024 года даже угрожал, что даст России делать с членами НАТО «все, что захочется», если страны Североатлантического альянса не внесут достаточный вклад в свою оборону… - На мой взгляд, вариант с выводом американских войск из Восточной Европы выглядит слишком уж замысловато. В этой части Старого Света американские войска дислоцированы только в Польше и Чехии, которые считают американское военное присутствие гарантией своей безопасности. Американские военные размещены также в ФРГ, Италии, Великобритании, Испании и Бельгии. По сути, Путин повторяет свой ультиматум о том, чтобы НАТО вернулось к границам 1997 года, то есть до момента, когда в альянс вошли бывшие социалистические страны Восточной Европы, а также республики Балтии. Как по мне, условие России выглядит странным и даже малопонятным компромиссом. Ибо даже если Трамп выведет войска из Польши и Чехии, эти государства все равно останутся членами Североатлантического альянса, защищенными 5-й статьей Устава НАТО. Как, собственно, и Украина с того момента, когда официально станет членом альянса. - А как будет выглядеть ситуация, при которой Трамп выведет войска из Восточной Европы, Украина еще долгое время не будет полноправным членом НАТО, а Россия тем временем присоединит к себе часть суверенной украинской территории? Разве это не будет выглядеть победой Путина над Западом? - Что ж, представим, что Трамп, учитывая его скептическое отношение к участию американцев в разного рода конфликтах, пошел на компромисс с Путиным. Но, во-первых, этот шаг Вашингтона не примут его европейские союзники по НАТО. Во-вторых, имплементация такой сделки вызовет противоречия внутри альянса, которые могут привести к развалу Североатлантического блока, поскольку под сомнение будет поставлен принцип «один за всех и все за одного». Словом, я не думаю, что Соединенные Штаты и их союзники могут принять такие условия Путина.

- Но Трамп обещал защищать только тех европейцев, которые подняли уровень военных расходов. Так что на нет и суда нет… - Да, во время первого президентского срока, именно таким образом он шантажировал европейцев, угрожая выходом из НАТО, если те не увеличат военные расходы на 2,5-3 процента от ВВП. Хотя на самом деле это была всего лишь риторика, давление на союзников с целью заставить их больше инвестировать в оборону. Но до реальных шагов по выходу США из НАТО дело не дошло. Думаю, Трамп, продолжая в отношении европейцев эту линию, будет стараться избегать шагов, способных развалить НАТО. Прежде всего потому, что компромисс, описанный Христо Грозевым, значительно ослабит роль Соединенных Штатов в Европе. Следует понимать, что Польша, Чехия, страны Балтии и другие восточноевропейские члены НАТО будут категорически против такого соглашения, которое ухудшит их безопасность. А присутствие на континенте американских военных — это реальная гарантия безопасности этих стран. Особенно на поддержку США рассчитывает Польша, на территории которой американские войска дислоцированы на постоянной основе. Варшава хотела бы даже, чтобы на ее территории было размещено ядерное оружие США. В целом же европейцы могут задать резонный вопрос: «А что, собственно, нам дает членство в НАТО, если американцы уходят и появляются сомнения в их готовности защищать Польшу?» - С другой стороны, войска США будут стоять в Западной Европе на границе с Польшей и Чехией и другими странами Восточной Европы. Непонятно, что в такой ситуации угрожает единству НАТО?

- Обязательство ни при каких условиях не размещать войска и вооружения в Польше, Чехии, Литве, Латвии и Эстонии серьезно ограничит возможности обеспечения безопасности этих стран. Те же поляки и чехи не будут уверены в том, что США непременно введут свои войска, если они подвергнутся агрессии со стороны России. И потом, что это значит - принять Украину в НАТО и одновременно не размещать на ее территории войска альянса? И что тогда будет с вооружением украинской армии? Допустит ли Россия, чтобы ее готовили специалисты НАТО, чтобы ВСУ получали оружие от НАТО и прочее? То есть возникает целый ряд вопросов. Да и для Путина, полагаю, такая сделка была бы весьма выгодной до начала войны в Украине. Но после всего, что произошло, решение пойти на компромисс с Западом, да еще согласиться на вступление Украины в НАТО - абсолютно неприемлемый для Москвы вариант. А потому считаю его маловероятным. - А Путин, на Ваш взгляд, нуждается в перемирии? - Сложный вопрос. На Западе ловят какие-то противоречивые сигналы из Москвы. Американские СМИ пишут, что теоретически Россия готова пойти на перемирие. Очень много разговоров о том, что Путин хотел бы завершить эту войну к 9 мая, чтобы достойно отметить 80-ю годовщину победы над фашистской Германией. Но, думаю, следует быть осторожными в оценках путинской тяги к символизму, о котором много говорят. Хочу заметить, что за все время украинской войны этот символизм как-то не особенно работал. Три года прошло с момента российского вторжения в Украину, и каждый год пресса пишет о каких-то «эпохальных решениях», вроде применения ядерного оружия, объявления войны Западу или штурма Киева, которые российский президент намерен приурочить к 9 мая. Сейчас Путин видит, что ситуация на фронте складывается для него весьма неплохо. У него есть ресурсы для продолжения войны. А если еще и Запад сократит поддержку Украины, то положение России значительно улучшится, что позволит Путину повысить ставки. Армия России понесла чудовищные потери, пролила океаны крови, и Путину уже неважно, сколько сотен тысяч россиян будут еще убиты и ранены. Он уже давно не мыслит подобными категориями.

Его цель – оправдать эти невероятные потери достижением большой и убедительной победы над Украиной. А такая ситуация скорее демотивирует подписание мирного соглашения. Тем более что Кремль все еще не достиг целей, о которых говорил до вторжения в Украину, хотя и сумел взять под контроль часть ее территорий. Путину не удалось сменить власть на Банковой, он не смог деидеологизировать Украину… В то же время президент не может не понимать, что дальше давление на Россию будет только нарастать, причем не только со стороны коллективного Запада, но и партнеров Кремля вроде Индии, Китая и Бразилии, которые хотят, чтобы эта война каким-то образом закончилась и перестала, наконец, вредить мировой торговле. Если Трамп выступит с конкретным компромиссным предложением, то под давлением Китая и остальных партнеров Путину будет очень сложно отказаться от перемирия. Не говоря уже о том, что у Трампа есть такие рычаги давления на Москву, как усиление санкций и поставки нового оружия для ВСУ. Думаю, Путин понимает, что определенным набором мер его могут принудить прекратить войну. - Если цели войны не достигнуты, если на фоне наступления армии Россия соглашается на перемирие и садится за стол переговоров, то как Путин объяснит все это россиянам? - Полагаю, что бы ни сказали кремлевские руководители своему народу, любой россиянин поймет, что цели СВО не достигнуты, что Россия, грубо говоря, остановилась на полпути. Слишком уж сложно будет преподнести перемирие патриотически настроенной части россиян как большую победу. Тем более что, судя по опросам, в самом российском обществе наблюдается определенная усталость от этой войны. Вне всякого сомнения, причины остановить войну и пойти на перемирие прямо сегодня у России есть. В то же время важно понять, что лично для Путина перемирие с Украиной будет означать стратегическое поражение. - Но как в таком случае Путин может сформулировать отказ от варианта прекращения войны, предложенного Дональдом Трампом?