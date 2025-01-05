Президент Украины рассказал, как хочет закончить войну

Президент Украины Владимир Зеленский в эксклюзивном трехчасовом интервью американскому подкастеру Лексу Фридману раскрыл украинское видение путей достижения мира и обозначил перспективы сотрудничества с потенциальной администрацией Дональда Трампа.

Ключевым посылом интервью стала готовность Украины к диалогу с Трампом по поводу завершения войны, но при условии сохранения сильной позиции Украины. "Я верю в силу президента Трампа использовать всю эту информацию, чтобы сделать Украину сильной", - подчеркнул Зеленский.

Президент Украины четко обозначил последовательность шагов для достижения мира: сначала переговоры с Трампом и европейскими партнерами о гарантиях безопасности, а затем - диалог с Россией. "Не ждите, пока Путин захочет остановить войну. Давите на него, чтобы он был вынужден ее остановить", - подчеркнул украинский лидер.

Зеленский раскритиковал идею простого прекращения огня без надежных гарантий безопасности. По его словам, это даст России возможность перегруппироваться и накопить силы для новой агрессии. Президент напомнил о неудачном опыте прекращения огня в 2019 году, когда Москва нарушила договоренности через месяц.

"25 января или в другой день мы сядем с Трампом договариваться, как мы можем закончить войну. И если он предложит сильные гарантии безопасности, то после этого может быть встреча с россиянами", - сказал он.

Относительно будущего Украины глава государства обозначил ключевые направления развития: диджитализация всех процессов, налоговая реформа и привлечение иностранных инвестиций. "Мы будем рады подписать контракты и заниматься совместными инвестициями во многих сферах, особенно с американцами", - отметил он.