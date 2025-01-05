Евросоюз страдает от острой нехватки воды

Евросоюз должен оперативно решить проблему нехватки воды и найти новые способы финансирования работ по устранению протечек в трубах. Об этом заявила еврокомиссар по охране окружающей среды Джессика Росвалл в интервью газете Financial Times.

По мнению Росвалл, после начала войны РФ в Украине ЕС сосредоточился на обеспечении энергетической безопасности в ущерб усилиям по преодолению кризиса водоснабжения. «Мы слишком мало говорим о воде, а говорим об энергоэффективности и об энергетике... Это, конечно, очень важно, но вода также очень важна, и в Европе ее не хватает», - отметила она, передает DW.

«Бизнес сейчас понимает это, потому что в Европе были засухи, и мы видим, что атомные станции не работают, а транспорт не ходит по большим рекам», - добавила Росвалл, выразив уверенность, что требуется срочный ответ на происходящее.

От нехватки воды ежегодно страдает пятая часть территории ЕС и почти треть его населения, отмечалось в опубликованном в октябре исследовании Европейского агентства по окружающей среде.