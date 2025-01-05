Зеленский: «Всем было пох*р на Украину»

Президент Украины Владимир Зеленский в недавнем интервью Лексу Фридману озвучил несколько важнейших заявлений о текущем положении дел в стране и о своем подходе к борьбе с коррупцией, внешней политике и военной ситуации. Он отметил, что, несмотря на поддержку западных стран, Украине не хватало достаточных гарантий безопасности, особенно после оккупации Крыма и Донбасса. По его словам, «всем было пох*р на Украину», поскольку ни один из участников Будапештского меморандума не отреагировал на запросы Украины по консультациям.

Зеленский подчеркнул, что он не подчиняется никому, в том числе олигархам, и остается независимым и амбициозным лидером. В отношении борьбы с коррупцией он заявил, что Украина сможет побороть эту проблему конституционными средствами, при этом добавив, что в тюрьме сейчас находится один из самых влиятельных олигархов - Игорь Коломойский.

Президент также рассказал о своих переговорах с Дональдом Трампом, попросив его предоставить Украине $300 миллиардов из российских активов для покупки оружия у США. В ответ на предложение о возможности договоренности с Россией Зеленский подчеркнул, что «можно договориться», но также выразил уверенность, что войну можно завершить к 2025 году. Он также отметил, что выборы в Украине состоятся сразу после окончания войны, а Россия будет обязана извиниться за свои действия.

Кроме того, Зеленский высказал мнение, что НАТО, возможно, не будет действовать на всей территории Украины, а также заявил, что украинцы верят в Трампа и надеются, что он поможет достичь мира.