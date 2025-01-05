Какие лекарства станут бесплатными в Азербайджане?

На вопросы haqqin.az, связанные с этой актуальной темой, ответил начальник отдела лекарств и медицинских средств Государственного агентства обязательного медицинского страхования Эльмин Гулиев.

Данное нововведение является важным шагом в решении социальных проблем пациентов, которые проходят обследование в рамках обязательного медицинского страхования, но зачастую не имеют финансовых возможностей для приобретения назначенных лекарств.

Как предусмотрено в предполагаемых изменениях к законам «О защите здоровья населения» и «Об обязательном медицинском страховании», стоимость ряда лекарств, выписываемых в Азербайджане амбулаторно по рецепту, будет покрываться за счет обязательного медицинского страхования (ОМС).

- В Милли Меджлисе в первом чтении прошел законопроект, в рамках которого в перечень ОМС будут включены некоторые медицинские препараты. По чьей инициативе эта инициатива была вынесена на рассмотрение законодательного собрания?

- Данный законопроект является следствием выполнения одного из пунктов государственного плана мероприятий по совершенствованию фармацевтической сферы. В частности, в рамках обязательного медицинского страхования этот план предусматривает обеспечение пациентов лекарствами для амбулаторного лечения, на основании чего наше Агентство подготовило проект изменений в закон «Об обязательном медицинском страховании».

В настоящий момент этот законопроект, согласованный с другими государственными структурами и представленный Кабинету министров, находится на стадии обсуждения в Милли Меджлисе.

- Могли бы Вы подробнее рассказать о планируемых нововведениях?

- После того, как законопроект будет утвержден, начнется его поэтапная реализация. На первом этапе ОМС покроет лекарства для пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, на втором — препараты для лечения болезней пищеварительной системы, на третьем — лекарства для лечения заболеваний дыхательной системы.

При определении перечня препаратов, которые будут включены в страхование, учитывались расходы населения на лекарства, число пациентов, а также факторы риска. Кроме того, были проанализированы финансовые затраты Агентства на данное направление. Следует учесть, что речь идет о процессе, который будет продолжаться. Постепенно в пакет услуг будут добавляться лекарства, используемые для лечения других заболеваний. Таким образом, список будет постоянно расширяться.

- Как именно пациенты смогут получать лекарства?

- Решение будет распространяться на всех граждан Азербайджана. После обращения к врачу и постановки диагноза пациент сможет получить лекарства для лечения своей болезни в соответствии с Пакетом услуг и утвержденным перечнем. Лекарства, скорее всего, будут выписываться посредством электронных рецептов, а пациенты смогут приобретать их в частных аптеках. Нововведением является тот факт, что Агентство прибегнет к практике заключения договоров с частными аптеками, на основании которых, собственно, и будет осуществляться финансирование.

Включения медикаментов в перечень ОМС позволит пациентам не тратить деньги на их приобретение, повысить уровень своего здоровья и качество жизни. Кроме того, облегчение доступа пациентов к необходимым медикаментам предотвратит осложнения после болезней, минимизирует количество экстренных госпитализаций и операций на сердце, а также приведет к сокращению финансовых затрат Агентства.

- Стоимость некоторых лекарств с одинаковым составом варьируется в зависимости от их производителей и стран. Как будет регулироваться этот вопрос?

- Цены на лекарства регулируются Тарифным советом. Поскольку препараты с одинаковыми активными веществами и дозировкой могут продаваться в аптеках по разным ценам, в Пакете услуг ОМС они будут указаны в соответствии с наличием в них активных веществ. Если пациент пожелает выбрать препарат конкретного производителя, то разницу в цене он оплатит самостоятельно. Чтобы держать пациентов в курсе дела, полный перечень лекарств, покрываемых страхованием, будет отражен в Пакете услуг. Также граждане смогут ознакомиться с перечнем коммерческих наименований препаратов. Эти списки будут размещены на официальном сайте Агентства, то есть станут общедоступными.

- Какие критерии были использованы при составлении списка лекарств?

- Во-первых, учитывались финансовые расходы населения. Например, был проанализирован объем продаж за прошлый год и определено, какие именно препараты входят в первую десятку наиболее востребованных.

Во-вторых, учитывался фактор количества пациентов, для чего была проведена статистика по заболеваниям сердечно-сосудистой системы и пищеварительного тракта.

В-третьих, было принято во внимание число медицинских обращений и общая сумма затрат на их страховое покрытие. Внесение наименований лекарств в Пакет услуг, равно как и критерии правил выбора и исключения препаратов, будут регулироваться решением Кабинета министров.

На данный момент проект находится в стадии разработки, а регулирующие правила будут разработаны уже после его утверждения в Милли Меджлисе. Будут также определены процедуры внесения и исключения лекарств из Пакета услуг, составления позитивных списков, определения сумм условной компенсации, а также образцы договоров с частными аптеками.

Обсуждения продолжатся на втором и третьем парламентских чтениях, в ходе которых будет проанализирован ряд других вопросов. И только после этого мы сможем предоставить общественности более точную информацию.