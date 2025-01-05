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В США похвастались, что избежали войны с Россией

01:48 683

Соединенные Штаты Америки (США) "смогли справиться с угрозой потенциального использования Россией ядерного оружия. Это удалось осуществить таким образом, чтобы избежать прямого конфликта с государством-агрессором". Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен в интервью The New York Times.

В разговоре с журналистами американский чиновник ответил на вопрос, насколько Штаты "были близки к прямому конфликту" с РФ на фоне ее широкомасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

"Посмотрите, были разные моменты, когда у нас возникали реальные беспокойства относительно действий, которые может предпринять Россия, включая даже потенциальное использование ядерного оружия. Это очень сосредоточило разум. Но я считаю, что мы смогли справиться с этим таким образом, чтобы избежать прямого конфликта с Россией", - отметил Блинкен.

По словам госсекретаря США, сейчас РФ участвует "во всевозможных подлых действиях, так называемых гибридных атаках того или иного рода, будь то в киберпространстве, или это диверсии, или убийства".

"Такие вещи случаются. Они происходят в Европе. И это то, над чем мы очень тесно сотрудничаем со многими нашими партнерами. Но с точки зрения прямого конфликта, я не думаю, что мы были (к нему) близки", - сказал он и добавил, что Вашингтон должен об этом помнить.

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