Украинцы наступают по России, чтобы обязать Кремль к миру. Чего ждать от Трампа?

«Неожиданное наступление украинской армии в Курской области за две недели перед инаугурацией Дональда Трампа направлено на решение нескольких стратегических задач Киева», - сказал в интервью haqqin.az известный американский политолог Дэвид Саттер. Саттер считает, что частично власти Украины хотят создать выгодные для себя условия на переговорах с Москвой, если, конечно, эти переговоры вообще состоятся. «Я весьма скептически оцениваю наличие у Трампа рычагов давления на Путина, - отметил политолог. - В этом плане украинцы лучше понимают ситуацию, чем американцы. Команда Трампа рассчитывает, что, угрожая Москве увеличением поставок оружия для ВСУ, она может сделать Путина посговорчивее. Но у этого плана есть две проблемы. Первая в том, что угрожать – куда более слабый шаг, нежели сделать. Не говоря уже о том, что Москва может усомниться в искренности намерений новой администрации США поставить Киеву столько оружия, сколько просит Зеленский. Возможно, в Кремле надеются, что политическая ситуация в США не позволит Трампу выполнить эту угрозу».

По мнению Саттера, в Москве верят в победу над Украиной, и вопрос всего лишь в количестве солдат, которыми Путин готов пожертвовать. «В России уверены в неограниченности «пушечного мяса», и это придает ее руководству желание продолжать войну в Украине, - считает американский политолог. - Думаю, сегодняшним наступлением в Курской области украинцы хотят продемонстрировать свое превосходство на поле боя, причем не где-нибудь, а на суверенной территории Российской Федерации. Это так же сигнал россиянам, что независимо от решений Трампа, войну пора заканчивать. Но Москве будет очень не просто пойти на перемирие, потому что даже не захваченные «новые регионы России» уже внесены в школьные учебники истории». Саттер подчеркивает, что, несмотря на громкие обещания добиться мирного соглашения, Дональд Трамп не владеет в достаточной мере ситуацией с российско-украинской войной. «Новый президент США - человек непредсказуемый и поверхностный, - подчеркнул политолог. - Думаю, правильнее было бы рассчитывать на военный успех Украины, нежели на политическое вмешательство Трампа. Очевидно, что только при военном успехе украинцев Трамп может сыграть позитивную роль».