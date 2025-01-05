USD 1.7000
EUR 1.7724
RUB 1.6318
Подписаться на уведомления
AZAL опровергает: самолету не угрожало крушение
Новость дня
AZAL опровергает: самолету не угрожало крушение

Американцы смягчат санкции против Сирии

08:25 552

Администрация президента США смягчит ограничения на поставку в Сирию гуманитарных грузов, объявление будет сделано 6 января, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Снятие ограничений планируется на полугодовой срок. Поставщиков гуманитарной помощи, оказывающим услуги по водоснабжению, электроснабжению и другим гуманитарным поставкам, освободят от необходимости получать особое разрешение правительства США на передачу груза. Но для этого будет необходимо заручиться обязательством использовать поставки только по назначению.

США действуют осторожно, не отменяя все введенные против Сирии ограничения, пока не прояснится направление политики новых властей республики. Вашингтон стремится получить гарантии соблюдения Дамаском своих обещаний насчет прав женщин и этнических меньшинств.

«Черные лебеди» 2025 года
«Черные лебеди» 2025 года
08:45 1444
Трамп предложил Путину: Украина входит в НАТО, американские войска уходят из Восточной Европы
Трамп предложил Путину: Украина входит в НАТО, американские войска уходят из Восточной Европы «слив Грозева» haqqin.az разбирает с Александром Фридманом
5 января 2025, 23:56 8100
Украина пошла в наступление. Заявление Минобороны России
Украина пошла в наступление. Заявление Минобороны России все еще актуально
5 января 2025, 15:39 21042
Зеленский объяснил, почему нельзя договориться с Россией: «Это же не бумажка в туалете»
Зеленский объяснил, почему нельзя договориться с Россией: «Это же не бумажка в туалете»
01:27 3712
Какие лекарства станут бесплатными в Азербайджане?
Какие лекарства станут бесплатными в Азербайджане? на вопросы haqqin.az отвечает представитель Госагентства обязательного медицинского страхования Эльмин Гулиев
01:02 3622
Президент Украины рассказал, как хочет закончить войну
Президент Украины рассказал, как хочет закончить войну
00:17 4113
Переговоры окончены. Анкара в ожидании: РКК сложит оружие
Переговоры окончены. Анкара в ожидании: РКК сложит оружие наша корреспонденция
5 января 2025, 23:24 6084
Турция создает новые военные базы в Сирии
Турция создает новые военные базы в Сирии наша корреспонденция
5 января 2025, 14:06 6799
Зеленский отказался говорить по-русски: «Сейчас Путин будет говорить, что мы один народ»
Зеленский отказался говорить по-русски: «Сейчас Путин будет говорить, что мы один народ»
5 января 2025, 23:58 4922
Дилемма для сепаратистов в Приднестровье: умереть от голода и холода или вернуться в Молдову
Дилемма для сепаратистов в Приднестровье: умереть от голода и холода или вернуться в Молдову о развитии ситуации
5 января 2025, 20:23 5516
ХАМАС подготовил заложников
ХАМАС подготовил заложников ОБНОВЛЕНО 22:43
5 января 2025, 22:43 5701

ЭТО ВАЖНО

«Черные лебеди» 2025 года
«Черные лебеди» 2025 года
08:45 1444
Трамп предложил Путину: Украина входит в НАТО, американские войска уходят из Восточной Европы
Трамп предложил Путину: Украина входит в НАТО, американские войска уходят из Восточной Европы «слив Грозева» haqqin.az разбирает с Александром Фридманом
5 января 2025, 23:56 8100
Украина пошла в наступление. Заявление Минобороны России
Украина пошла в наступление. Заявление Минобороны России все еще актуально
5 января 2025, 15:39 21042
Зеленский объяснил, почему нельзя договориться с Россией: «Это же не бумажка в туалете»
Зеленский объяснил, почему нельзя договориться с Россией: «Это же не бумажка в туалете»
01:27 3712
Какие лекарства станут бесплатными в Азербайджане?
Какие лекарства станут бесплатными в Азербайджане? на вопросы haqqin.az отвечает представитель Госагентства обязательного медицинского страхования Эльмин Гулиев
01:02 3622
Президент Украины рассказал, как хочет закончить войну
Президент Украины рассказал, как хочет закончить войну
00:17 4113
Переговоры окончены. Анкара в ожидании: РКК сложит оружие
Переговоры окончены. Анкара в ожидании: РКК сложит оружие наша корреспонденция
5 января 2025, 23:24 6084
Турция создает новые военные базы в Сирии
Турция создает новые военные базы в Сирии наша корреспонденция
5 января 2025, 14:06 6799
Зеленский отказался говорить по-русски: «Сейчас Путин будет говорить, что мы один народ»
Зеленский отказался говорить по-русски: «Сейчас Путин будет говорить, что мы один народ»
5 января 2025, 23:58 4922
Дилемма для сепаратистов в Приднестровье: умереть от голода и холода или вернуться в Молдову
Дилемма для сепаратистов в Приднестровье: умереть от голода и холода или вернуться в Молдову о развитии ситуации
5 января 2025, 20:23 5516
ХАМАС подготовил заложников
ХАМАС подготовил заложников ОБНОВЛЕНО 22:43
5 января 2025, 22:43 5701
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться