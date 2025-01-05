Американцы смягчат санкции против Сирии

Администрация президента США смягчит ограничения на поставку в Сирию гуманитарных грузов, объявление будет сделано 6 января, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Снятие ограничений планируется на полугодовой срок. Поставщиков гуманитарной помощи, оказывающим услуги по водоснабжению, электроснабжению и другим гуманитарным поставкам, освободят от необходимости получать особое разрешение правительства США на передачу груза. Но для этого будет необходимо заручиться обязательством использовать поставки только по назначению.

США действуют осторожно, не отменяя все введенные против Сирии ограничения, пока не прояснится направление политики новых властей республики. Вашингтон стремится получить гарантии соблюдения Дамаском своих обещаний насчет прав женщин и этнических меньшинств.