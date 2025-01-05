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Северная Корея «приветствует» Блинкена баллистикой

08:35 728

Северная Корея осуществила пуск баллистической ракеты в направлении Японского моря. Об этом сообщило южнокорейское агентство «Рёнхап», ссылаясь на данные Объединенного командования начальников штабов Южной Кореи.

Это первый в новом, 2025 году запуск северокорейской ракеты и произошло спустя два месяца после испытания баллистической ракеты малой дальности.

Reuters обратил внимание, что событие совпало с визитом в Сеул госсекретаря США Энтони Блинкена.

По предварительным данным береговой охраны Японии, запущенная ракета упала. Японский телеканал NHK сообщает, что это произошло за пределами японской исключительной экономической зоны страны. Токио предупредил экипажи находящихся в акватории судов, что при обнаружении обломков ракеты нужно немедленно связаться с властями и избегать приближения к ним. В связи с проведенным Пхеньяном пуском при канцелярии премьер-министра Японии образован кризисный штаб для сбора и анализа информации.

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