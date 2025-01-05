Полиции разрешили арестовать президента Южной Кореи

В Южной Корее Управление антикоррупционных расследований в отношении высокопоставленных служащих (CIO) делегировало правоохранителям право исполнить выданный 31 декабря судебный ордер на арест президента страны Юн Сок Ёля в рамках дела о мятеже.

«Этой ночью антикоррупционное управление передало Национальному управлению расследований (структура Нацагентства полиции Южной Кореи) применение ордера на арест подозреваемого господина Юна», — заявили в управлении.

Нанятые Юном юристы утверждают, что ордер недействителен, поскольку у CIO нет полномочий вести следствие по этому делу.

Юн Сок Ёль обвиняется в мятеже и злоупотреблении властью за введение военного положения в начале декабря 2024 года и отправку войск к парламенту. Президент позднее согласился отменить решение, но отверг все обвинения. 14 декабря ему объявили импичмент со второй попытки. В Агентстве по борьбе с коррупцией считают, что исполнить ордер на арест Юна невозможно. 3 января следователи вошли в его резиденцию, но встретили сопротивление со стороны охраны.