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Полиции разрешили арестовать президента Южной Кореи

09:50 879

В Южной Корее Управление антикоррупционных расследований в отношении высокопоставленных служащих (CIO) делегировало правоохранителям право исполнить выданный 31 декабря судебный ордер на арест президента страны Юн Сок Ёля в рамках дела о мятеже.

«Этой ночью антикоррупционное управление передало Национальному управлению расследований (структура Нацагентства полиции Южной Кореи) применение ордера на арест подозреваемого господина Юна», — заявили в управлении.

Нанятые Юном юристы утверждают, что ордер недействителен, поскольку у CIO нет полномочий вести следствие по этому делу.

Юн Сок Ёль обвиняется в мятеже и злоупотреблении властью за введение военного положения в начале декабря 2024 года и отправку войск к парламенту. Президент позднее согласился отменить решение, но отверг все обвинения. 14 декабря ему объявили импичмент со второй попытки. В Агентстве по борьбе с коррупцией считают, что исполнить ордер на арест Юна невозможно. 3 января следователи вошли в его резиденцию, но встретили сопротивление со стороны охраны.

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