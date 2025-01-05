Прощальная речь Байдена

Действующий президент США Джо Байден планирует два раза выступить с речью перед тем, как покинуть офис, чтобы обозначить ключевые вехи своей более чем пятидесятилетней политической деятельности, сообщает NBC News со ссылкой на источники.

Первая речь будет сосредоточена на внешней политике, Байден заявит, что США становятся сильнее, инвестируя в альянсы по всему миру. Он расскажет о своих усилиях по укреплению НАТО и отношений со странами Индо-Тихоокеанского региона, коснется поддержки Украины.

Первую речь он озвучит после 12 января, вернувшись из Италии.

Источники утверждают, что после этого Байден обратится к нации с прощальной речью, в которой затронет десятилетия своей работы на государственной службе, включая четыре года в Белом доме.