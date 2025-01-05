Победители «Золотого глобуса-2025»

Картина «Бруталист» режиссера Брэйди Корбета стала победителем «Золотого глобуса» 2025 года в номинации «Лучший фильм (драма)». 82-я церемония вручения наград Голливудской ассоциации иностранной прессы состоялась 5 января в Лос-Анджелесе.

В номинации «Лучший фильм (комедия или мюзикл)» победила картина Жака Одиара «Эмилия Перес». Она же выиграла в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Лучшим анимационным фильмом признан латвийский мультфильм Flow режиссера Гинтса Зилбалодиса.

Награду за лучший драматический сериал получил «Cегун», за лучший комедийный сериал — «Хитрости», лучший мини-сериал — «Олененок».

Призы за лучшую драматическую роль получили Эдриан Броуди («Бруталист») и Фернанда Торрес («Я все еще здесь»). В номинации «Лучшая роль в комедии или мюзикле» победили Себастиан Стэн («Другой человек») и Деми Мур («Субстанция»).

Победителем в номинации «лучшая мужская роль второго плана» премии «Золотой глобус» стал американский актер Киран Калкин за работу в фильме «Настоящая боль». Награду за «Лучшую женскую роль второго плана» получила Зои Салдана («Эмилия Перес»).

Лучшим режиссером 2025 года по версии «Золотого глобуса» стал Брэйди Корбет («Бруталист»).