И Трюдо уходит

Как уточнил один из собеседников, недавно общавшийся с премьером, Трюдо понимает: заявление об уходе необходимо сделать до встречи с либеральной фракцией, чтобы не казалось, будто его вынудили уйти собственные однопартийцы.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявит о своей отставке с поста лидера Либеральной партии до среды, 8 января, пишет Globe and Mail со ссылкой на источники.

Источники издания не знают, уйдет ли Трюдо в отставку немедленно после объявления или останется руководить правительством до избрания нового лидера партии, который автоматически станет премьером Канады.

Вероятность отставки Трюдо растет, но он еще не принял окончательного решения, рассказал Reuters источник, знакомый с ходом мыслей премьер-министра.

Канадский доллар укрепился после появления материала Globe and Mail на 0,4% до 1,4 за доллар США, поднявшись впервые за пять сессий. Национальная валюта Канады торгуется около самого низкого уровня с марта 2020 года, за последний год по отношению к доллару США потеряла более 7%.

Трюдо возглавляет правительство Канады около десяти лет, с ноября 2015 года. Этот пост он занимает три срока, еще никто из канадских премьеров не становился лидером четыре раза подряд.

Политическое положение Трюдо стремительно ухудшилось после того, как министр финансов Христя Фриланд покинула состав его правительства. Она критиковала действия премьера в условиях скорого возвращения в Белый дом Дональда Трампа, обещавшего Канаде повышение тарифов. С тех пор Трюдо почти перестал появляться на публике.

Либеральная партия не имеет большинства в парламенте, их фракция зависит от поддержки левой Новой демократической партии (НДП), чей лидер призвал Трюдо уйти в отставку.