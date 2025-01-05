Врач советует, как прийти в себя после праздников

По его словам, в первую очередь в результате приема слишком большого количества жирной, сладкой и соленой пищи в период праздников организм может потерять воду, а пищеварительная система может быть перегружена: «Вот почему, чтобы начать здоровое питание, очень важно восстановить водный баланс. Употребление 8-10 стаканов воды в день ускоряет выведение токсинов из организма, активизирует обмен веществ и создает среду, необходимую для нормального функционирования клеток. Чтобы не утомлять пищеварительную систему, рекомендуется есть небольшими порциями и часто. Потребление пищи небольшими порциями 3-4 раза в день снижает нагрузку на пищеварительную систему и помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови. Важно отдавать предпочтение натуральным, необработанным продуктам. Например, свежие фрукты и овощи, цельнозерновые продукты, нежирные белковые продукты (курица, рыба, бобовые) и полезные жиры (оливковое масло, авокадо, орехи) должны составлять основу рациона».

Целью перехода на здоровое питание после праздничных дней является сбалансировать организм, расслабить пищеварительную систему и способствовать выведению ненужных токсинов из организма. Для того чтобы сделать этот переходный процесс эффективным и устойчивым, необходимо принять во внимание несколько важных принципов. Об этом на радиостанции Sağlam radio, вещаемом на волне 93.0 FM, сказал специалист-эксперт Министерства здравоохранения, гастроэнтеролог Эмин Мамедов.

Специалист-эксперт Минздрава сообщил, что в первые дни после праздников, чтобы не нагружать пищеварительную систему, необходимо воздерживаться от тяжелой пищи, жареного и обработанных продуктов: «Вместо этого рекомендуется употреблять овощи, подготовленные на пару, легкие супы и отварные блюда. Такие продукты позволяют пищеварительной системе отдохнуть и восстановить нормальную работу желудочно-кишечного тракта. В праздничные дни часто употребляют в пищу продукты с высоким содержанием сахара, что может вызвать колебания уровня инсулина. Отказ от сладких продуктов и выбор натуральных источников сахара, таких как фрукты, может помочь уменьшить эти колебания. Кроме того, употребление продуктов с высоким содержанием клетчатки улучшает перистальтику кишечника и поддерживает пищеварение. Продукты, богатые клетчаткой, включают цельнозерновой хлеб, овес, семена чиа, семена льна, овощи и бобовые».

Э.Мамедов отметил, что эмоциональное здоровье и управление стрессом также важны в процессе перехода к здоровому питанию.

«Праздничные мероприятия ассоциируются с вкусным и разнообразным праздничным меню. Переедание может вызвать нагрузку на пищеварительную систему. Определенные физические упражнения могут быть полезны для поддержки функции пищеварительной системы после праздников», - сказал гастроэнтеролог.

По его словам, улучшение кровообращения связано с механическим воздействием, ускоряющим пищеварительные процессы и снижением стресса: «Пешие прогулки повышают активность пищеварительной системы. Прогулка в течение 10–15 минут после еды стимулирует опорожнение желудка и перистальтику кишечника. Кроме того, прогулки также могут сыграть роль в стабилизации уровня сахара в крови. Йога – отличный способ стимулировать пищеварительную систему. Особенно благоприятно влияет на обменные процессы в брюшной области, улучшая кровообращение желудка и органов кишечника. Кардио-упражнения, такие как легкий бег трусцой или езда на велосипеде, улучшают общее кровообращение в организме. Это обеспечивает пищеварительную систему большим количеством кислорода и питательных веществ. Такие упражнения помогут более эффективно переваривать жиры и углеводы, содержащиеся в праздничных блюдах. В то же время эти упражнения полезны для уменьшения отека живота».

Специалист-эксперт Минздрава сообщил, что также полезны и дыхательные упражнения, поскольку между стрессом и пищеварительной системой существует тесная связь: «Дыхательные упражнения успокаивают нервную систему и активируют парасимпатическую нервную систему, которая важна для процесса пищеварения. Диафрагмальное дыхание (глубокое дыхание животом) повышает внутрибрюшное давление и стимулирует деятельность кишечника. Пилатес или упражнения, направленные на мышцы живота, активируют моторику кишечника. Такие упражнения усиливают кровообращение в области живота и помогают кишечнику правильно работать. Занятия пилатесом за счет повышения активности пищеварительной системы способствуют выведению токсинов, накопившихся в организме после праздничных дней. Физическая активность стимулирует выброс гормонов, усиливающих перистальтику кишечника, например, мотилина. Во время тренировки повышается кровообращение, что позволяет пищеварительным ферментам работать активнее. Кроме того, физическая активность снижает уровень гормонов стресса, играющих важную роль в процессе пищеварения, поскольку высокий стресс может замедлить пищеварение. Физические упражнения способствуют росту полезных бактерий, изменяя микробиоту кишечника в положительную сторону».

В заключение Эмин Мамедов отметил, что занятия спортом после праздника не должны быть интенсивными, поскольку чрезмерно тяжелые упражнения могут замедлить пищеварение и нагрузить организм. Рекомендуется начинать кратковременные упражнения в комфортном темпе.