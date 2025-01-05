USD 1.7000
EUR 1.7536
RUB 1.5373
Подписаться на уведомления
AZAL опровергает: самолету не угрожало крушение
Новость дня
AZAL опровергает: самолету не угрожало крушение

В Баку начинается суд над Светличным: обвиняют в госизмене

Инара Рафикгызы
10:52 1986

В Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Айгюн Гурбановой начинается процесс над гражданином Азербайджана Иваном Николаевичем Светличным.

Как стало известно haqqin.az, следствие велось Службой государственной безопасности Азербайджана.

Светличному предъявлено обвинение по статье 274 (государственная измена) УК Азербайджана.

Время подготовительного заседания суда пока не назначено.

Украинцы наступают по России, чтобы обязать Кремль к миру. Чего ждать от Трампа?
Украинцы наступают по России, чтобы обязать Кремль к миру. Чего ждать от Трампа? haqqin.az разбирает главную тему с Дэвидом Саттером
03:26 6846
Ильхам Алиев встретился с семьями погибших членов экипажа самолета AZAL
Ильхам Алиев встретился с семьями погибших членов экипажа самолета AZAL фото
11:04 1483
Украина ударила «кулаком»… и парализовала Россию
Украина ударила «кулаком»… и парализовала Россию о развитии ситуации; все еще актуально
5 января 2025, 18:35 18701
Русские заявили о полном захвате украинского Курахово
Русские заявили о полном захвате украинского Курахово
11:12 978
В Баку начинается суд над Светличным: обвиняют в госизмене
В Баку начинается суд над Светличным: обвиняют в госизмене
10:52 1987
«Черные лебеди» 2025 года
«Черные лебеди» 2025 года
08:45 4219
Трамп предложил Путину: Украина входит в НАТО, американские войска уходят из Восточной Европы
Трамп предложил Путину: Украина входит в НАТО, американские войска уходят из Восточной Европы «слив Грозева» haqqin.az разбирает с Александром Фридманом
5 января 2025, 23:56 9980
Украина пошла в наступление. Заявление Минобороны России
Украина пошла в наступление. Заявление Минобороны России все еще актуально
5 января 2025, 15:39 22073
Зеленский объяснил, почему нельзя договориться с Россией: «Это же не бумажка в туалете»
Зеленский объяснил, почему нельзя договориться с Россией: «Это же не бумажка в туалете»
01:27 4835
Какие лекарства станут бесплатными в Азербайджане?
Какие лекарства станут бесплатными в Азербайджане? на вопросы haqqin.az отвечает представитель Госагентства обязательного медицинского страхования Эльмин Гулиев
01:02 4865
Президент Украины рассказал, как хочет закончить войну
Президент Украины рассказал, как хочет закончить войну
00:17 5025

ЭТО ВАЖНО

Украинцы наступают по России, чтобы обязать Кремль к миру. Чего ждать от Трампа?
Украинцы наступают по России, чтобы обязать Кремль к миру. Чего ждать от Трампа? haqqin.az разбирает главную тему с Дэвидом Саттером
03:26 6846
Ильхам Алиев встретился с семьями погибших членов экипажа самолета AZAL
Ильхам Алиев встретился с семьями погибших членов экипажа самолета AZAL фото
11:04 1483
Украина ударила «кулаком»… и парализовала Россию
Украина ударила «кулаком»… и парализовала Россию о развитии ситуации; все еще актуально
5 января 2025, 18:35 18701
Русские заявили о полном захвате украинского Курахово
Русские заявили о полном захвате украинского Курахово
11:12 978
В Баку начинается суд над Светличным: обвиняют в госизмене
В Баку начинается суд над Светличным: обвиняют в госизмене
10:52 1987
«Черные лебеди» 2025 года
«Черные лебеди» 2025 года
08:45 4219
Трамп предложил Путину: Украина входит в НАТО, американские войска уходят из Восточной Европы
Трамп предложил Путину: Украина входит в НАТО, американские войска уходят из Восточной Европы «слив Грозева» haqqin.az разбирает с Александром Фридманом
5 января 2025, 23:56 9980
Украина пошла в наступление. Заявление Минобороны России
Украина пошла в наступление. Заявление Минобороны России все еще актуально
5 января 2025, 15:39 22073
Зеленский объяснил, почему нельзя договориться с Россией: «Это же не бумажка в туалете»
Зеленский объяснил, почему нельзя договориться с Россией: «Это же не бумажка в туалете»
01:27 4835
Какие лекарства станут бесплатными в Азербайджане?
Какие лекарства станут бесплатными в Азербайджане? на вопросы haqqin.az отвечает представитель Госагентства обязательного медицинского страхования Эльмин Гулиев
01:02 4865
Президент Украины рассказал, как хочет закончить войну
Президент Украины рассказал, как хочет закончить войну
00:17 5025
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться