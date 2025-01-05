В Баку начинается суд над Светличным: обвиняют в госизмене
10:52 1986
В Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Айгюн Гурбановой начинается процесс над гражданином Азербайджана Иваном Николаевичем Светличным.
Как стало известно haqqin.az, следствие велось Службой государственной безопасности Азербайджана.
Светличному предъявлено обвинение по статье 274 (государственная измена) УК Азербайджана.
Время подготовительного заседания суда пока не назначено.
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