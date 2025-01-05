Ильхам Алиев встретился с семьями погибших членов экипажа самолета AZAL
11:04 1484
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в понедельник, 6 января, встретился с семьями погибших членов экипажа и выжившими бортпроводниками пассажирского самолета Embraer 190 «Азербайджанских авиалиний», потерпевшего крушение вблизи казахстанского города Актау при выполнении рейса Баку - Грозный.
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