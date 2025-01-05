USD 1.7000
EUR 1.7536
RUB 1.5373
Подписаться на уведомления
AZAL опровергает: самолету не угрожало крушение
Новость дня
AZAL опровергает: самолету не угрожало крушение

Ильхам Алиев встретился с семьями погибших членов экипажа самолета AZAL

фото
11:04 1484

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в понедельник, 6 января, встретился с семьями погибших членов экипажа и выжившими бортпроводниками пассажирского самолета Embraer 190 «Азербайджанских авиалиний», потерпевшего крушение вблизи казахстанского города Актау при выполнении рейса Баку - Грозный.

Украинцы наступают по России, чтобы обязать Кремль к миру. Чего ждать от Трампа?
Украинцы наступают по России, чтобы обязать Кремль к миру. Чего ждать от Трампа? haqqin.az разбирает главную тему с Дэвидом Саттером
03:26 6847
Ильхам Алиев встретился с семьями погибших членов экипажа самолета AZAL
Ильхам Алиев встретился с семьями погибших членов экипажа самолета AZAL фото
11:04 1485
Украина ударила «кулаком»… и парализовала Россию
Украина ударила «кулаком»… и парализовала Россию о развитии ситуации; все еще актуально
5 января 2025, 18:35 18702
Русские заявили о полном захвате украинского Курахово
Русские заявили о полном захвате украинского Курахово
11:12 980
В Баку начинается суд над Светличным: обвиняют в госизмене
В Баку начинается суд над Светличным: обвиняют в госизмене
10:52 1991
«Черные лебеди» 2025 года
«Черные лебеди» 2025 года
08:45 4219
Трамп предложил Путину: Украина входит в НАТО, американские войска уходят из Восточной Европы
Трамп предложил Путину: Украина входит в НАТО, американские войска уходят из Восточной Европы «слив Грозева» haqqin.az разбирает с Александром Фридманом
5 января 2025, 23:56 9980
Украина пошла в наступление. Заявление Минобороны России
Украина пошла в наступление. Заявление Минобороны России все еще актуально
5 января 2025, 15:39 22073
Зеленский объяснил, почему нельзя договориться с Россией: «Это же не бумажка в туалете»
Зеленский объяснил, почему нельзя договориться с Россией: «Это же не бумажка в туалете»
01:27 4836
Какие лекарства станут бесплатными в Азербайджане?
Какие лекарства станут бесплатными в Азербайджане? на вопросы haqqin.az отвечает представитель Госагентства обязательного медицинского страхования Эльмин Гулиев
01:02 4866
Президент Украины рассказал, как хочет закончить войну
Президент Украины рассказал, как хочет закончить войну
00:17 5025

ЭТО ВАЖНО

Украинцы наступают по России, чтобы обязать Кремль к миру. Чего ждать от Трампа?
Украинцы наступают по России, чтобы обязать Кремль к миру. Чего ждать от Трампа? haqqin.az разбирает главную тему с Дэвидом Саттером
03:26 6847
Ильхам Алиев встретился с семьями погибших членов экипажа самолета AZAL
Ильхам Алиев встретился с семьями погибших членов экипажа самолета AZAL фото
11:04 1485
Украина ударила «кулаком»… и парализовала Россию
Украина ударила «кулаком»… и парализовала Россию о развитии ситуации; все еще актуально
5 января 2025, 18:35 18702
Русские заявили о полном захвате украинского Курахово
Русские заявили о полном захвате украинского Курахово
11:12 980
В Баку начинается суд над Светличным: обвиняют в госизмене
В Баку начинается суд над Светличным: обвиняют в госизмене
10:52 1991
«Черные лебеди» 2025 года
«Черные лебеди» 2025 года
08:45 4219
Трамп предложил Путину: Украина входит в НАТО, американские войска уходят из Восточной Европы
Трамп предложил Путину: Украина входит в НАТО, американские войска уходят из Восточной Европы «слив Грозева» haqqin.az разбирает с Александром Фридманом
5 января 2025, 23:56 9980
Украина пошла в наступление. Заявление Минобороны России
Украина пошла в наступление. Заявление Минобороны России все еще актуально
5 января 2025, 15:39 22073
Зеленский объяснил, почему нельзя договориться с Россией: «Это же не бумажка в туалете»
Зеленский объяснил, почему нельзя договориться с Россией: «Это же не бумажка в туалете»
01:27 4836
Какие лекарства станут бесплатными в Азербайджане?
Какие лекарства станут бесплатными в Азербайджане? на вопросы haqqin.az отвечает представитель Госагентства обязательного медицинского страхования Эльмин Гулиев
01:02 4866
Президент Украины рассказал, как хочет закончить войну
Президент Украины рассказал, как хочет закончить войну
00:17 5025
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться