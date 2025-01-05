Русские заявили о полном захвате украинского Курахово
Минобороны РФ сообщило, что российские военнослужащие «установили контроль над городом Курахово» в Донецкой области Украины.
Это наиболее крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса.
Город Курахово расположен в 46 км от Донецка. В городе находится Кураховская ТЭС мощностью 1527 мВт.
Тем временем украинский проект DeepState сообщил, что российские войска продвинулись в некоторых населенных пунктах Донецкой области. «Враг продвинулся в Торецке, Зеленом, Петропавловке, возле Воздвиженки, Барановки и Песчаного», — пишут аналитики.