Русские заявили о полном захвате украинского Курахово

Минобороны РФ сообщило, что российские военнослужащие «установили контроль над городом Курахово» в Донецкой области Украины.

Это наиболее крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса.

Город Курахово расположен в 46 км от Донецка. В городе находится Кураховская ТЭС мощностью 1527 мВт.

Тем временем украинский проект DeepState сообщил, что российские войска продвинулись в некоторых населенных пунктах Донецкой области. «Враг продвинулся в Торецке, Зеленом, Петропавловке, возле Воздвиженки, Барановки и Песчаного», — пишут аналитики.