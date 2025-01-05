USD 1.7000
EUR 1.7536
RUB 1.5373
Подписаться на уведомления
AZAL опровергает: самолету не угрожало крушение
Новость дня
AZAL опровергает: самолету не угрожало крушение

Германия поставила условие властям Сирии

11:17 914

Германия будет оказывать финансовую помощь Сирии только в случае соблюдения новыми властями страны прав женщин и меньшинств. Об этом заявила немецкий министр иностранных дел Анналена Бербок в эфире Tagesthemen.

Она отметила, что Берлин не собирается поддерживать «исламистские структуры». Министр подчеркнула, что миллионы образованных граждан, покинувших Сирию, никогда не вернутся на родину, если женщины не будут в безопасности. «Так что требовать соблюдения прав женщин в эти времена — это жесткая реальная политика», — сказала Бербок.

3 января Бербок посетила Сирию с необъявленным визитом, в ходе которого она попросила убрать военные базы России из сирийской провинции Латакия. Бербок также призвала сформировать инклюзивное правительство, которое будет в себя включать женщин и представителей этнических меньшинств.

Украинцы наступают по России, чтобы обязать Кремль к миру. Чего ждать от Трампа?
Украинцы наступают по России, чтобы обязать Кремль к миру. Чего ждать от Трампа? haqqin.az разбирает главную тему с Дэвидом Саттером
03:26 6849
Ильхам Алиев встретился с семьями погибших членов экипажа самолета AZAL
Ильхам Алиев встретился с семьями погибших членов экипажа самолета AZAL фото
11:04 1488
Украина ударила «кулаком»… и парализовала Россию
Украина ударила «кулаком»… и парализовала Россию о развитии ситуации; все еще актуально
5 января 2025, 18:35 18705
Русские заявили о полном захвате украинского Курахово
Русские заявили о полном захвате украинского Курахово
11:12 983
В Баку начинается суд над Светличным: обвиняют в госизмене
В Баку начинается суд над Светличным: обвиняют в госизмене
10:52 1994
«Черные лебеди» 2025 года
«Черные лебеди» 2025 года
08:45 4222
Трамп предложил Путину: Украина входит в НАТО, американские войска уходят из Восточной Европы
Трамп предложил Путину: Украина входит в НАТО, американские войска уходят из Восточной Европы «слив Грозева» haqqin.az разбирает с Александром Фридманом
5 января 2025, 23:56 9983
Украина пошла в наступление. Заявление Минобороны России
Украина пошла в наступление. Заявление Минобороны России все еще актуально
5 января 2025, 15:39 22074
Зеленский объяснил, почему нельзя договориться с Россией: «Это же не бумажка в туалете»
Зеленский объяснил, почему нельзя договориться с Россией: «Это же не бумажка в туалете»
01:27 4838
Какие лекарства станут бесплатными в Азербайджане?
Какие лекарства станут бесплатными в Азербайджане? на вопросы haqqin.az отвечает представитель Госагентства обязательного медицинского страхования Эльмин Гулиев
01:02 4866
Президент Украины рассказал, как хочет закончить войну
Президент Украины рассказал, как хочет закончить войну
00:17 5026

ЭТО ВАЖНО

Украинцы наступают по России, чтобы обязать Кремль к миру. Чего ждать от Трампа?
Украинцы наступают по России, чтобы обязать Кремль к миру. Чего ждать от Трампа? haqqin.az разбирает главную тему с Дэвидом Саттером
03:26 6849
Ильхам Алиев встретился с семьями погибших членов экипажа самолета AZAL
Ильхам Алиев встретился с семьями погибших членов экипажа самолета AZAL фото
11:04 1488
Украина ударила «кулаком»… и парализовала Россию
Украина ударила «кулаком»… и парализовала Россию о развитии ситуации; все еще актуально
5 января 2025, 18:35 18705
Русские заявили о полном захвате украинского Курахово
Русские заявили о полном захвате украинского Курахово
11:12 983
В Баку начинается суд над Светличным: обвиняют в госизмене
В Баку начинается суд над Светличным: обвиняют в госизмене
10:52 1994
«Черные лебеди» 2025 года
«Черные лебеди» 2025 года
08:45 4222
Трамп предложил Путину: Украина входит в НАТО, американские войска уходят из Восточной Европы
Трамп предложил Путину: Украина входит в НАТО, американские войска уходят из Восточной Европы «слив Грозева» haqqin.az разбирает с Александром Фридманом
5 января 2025, 23:56 9983
Украина пошла в наступление. Заявление Минобороны России
Украина пошла в наступление. Заявление Минобороны России все еще актуально
5 января 2025, 15:39 22074
Зеленский объяснил, почему нельзя договориться с Россией: «Это же не бумажка в туалете»
Зеленский объяснил, почему нельзя договориться с Россией: «Это же не бумажка в туалете»
01:27 4838
Какие лекарства станут бесплатными в Азербайджане?
Какие лекарства станут бесплатными в Азербайджане? на вопросы haqqin.az отвечает представитель Госагентства обязательного медицинского страхования Эльмин Гулиев
01:02 4866
Президент Украины рассказал, как хочет закончить войну
Президент Украины рассказал, как хочет закончить войну
00:17 5026
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться