Пожары, погибшие, спасенные: МЧС отчиталось после праздников

В праздничные дни соответствующими структурами Министерства по чрезвычайным ситуациям проведены 252 операции по тушению пожаров, аварийно-спасательные работы по ликвидации последствий шести дорожно-транспортных происшествий, зафиксировано 25 фактов оказания помощи оставшимся в беспомощном состоянии. Об этом проинформировали в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, силами МЧС в праздничные дни были спасены 28 человек, 5 из которых - несовершеннолетние, в ходе инцидентов пострадали три человека.

Также в праздничные дни сотрудниками МЧС найдены и переданы соответствующим структурам тела десяти человек.