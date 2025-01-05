Ультиматум курдам

Новые власти Сирии потребовали от базирующихся на севере страны боевиков террористической Рабочей партии Курдистана безоговорочно сложить оружие. Об этом сообщила турецкая газета Hürriyet.

По ее данным, между представителями новых властей в Дамаске и РПК состоялись две встречи. На них эмиссары РПК и ее сирийского ответвления – так называемых «Сил народной самообороны» (СНС) - потребовали в обмен на требование сложить оружие дивизию или армейский корпус в создаваемой сирийской армии, а также разделить поровну нефтяные месторождения на севере Сирии, контролируемые вместе с США.

«Новые власти даже не стали обсуждать этот вопрос, поставив РПК-СНС условие безоговорочно сложить оружие», - считает обозреватель газеты Абдулькадир Сельви.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил 4 января, что у РПК не осталось иного выбора, кроме как сложить оружие. По его словам, либо боевики зароют оружие в землю, либо будут похоронены вместе с ним. Третьего пути не существует, предупредил турецкий лидер.