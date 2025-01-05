Сколько «зеленой» электроэнергии произвело AzərEnerji в Карабахе и Восточном Зангезуре

В течение всего 2024 года на 32 гидроэлектростанциях в Карабахе и Восточном Зангезуре AzərEnerji произвело до 550 миллионов киловатт-часов экологически чистой «зеленой энергии». Треть из этого объема — около 200 миллионов киловатт-часов была направлена на удовлетворение энергетических потребностей освобожденных территорий, оставшиеся две трети были переданы в общенациональную энергосистему для покрытия потребностей других регионов Азербайджана. Об этом сообщили в ОАО AzərEnerji.

В результате удалось сэкономить 120 миллионов кубометров природного газа и предотвратить выброс в атмосферу 225 тысяч тонн углекислого газа.