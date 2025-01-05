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Сколько «зеленой» электроэнергии произвело AzərEnerji в Карабахе и Восточном Зангезуре

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11:55 125

В течение всего 2024 года на 32 гидроэлектростанциях в Карабахе и Восточном Зангезуре AzərEnerji произвело до 550 миллионов киловатт-часов экологически чистой «зеленой энергии». Треть из этого объема — около 200 миллионов киловатт-часов была направлена на удовлетворение энергетических потребностей освобожденных территорий, оставшиеся две трети были переданы в общенациональную энергосистему для покрытия потребностей других регионов Азербайджана. Об этом сообщили в ОАО AzərEnerji.

В результате удалось сэкономить 120 миллионов кубометров природного газа и предотвратить выброс в атмосферу 225 тысяч тонн углекислого газа.

Только в 2024 году при участии руководства страны в Карабахе и Восточном Зангезуре были открыты 7 гидроэлектростанций. Так, в Кельбаджарском районе введены в эксплуатацию крупнейшая за последние четыре года гидроэлектростанция, построенная AzərEnerji на освобожденных территориях, — Yuxarı Vəng мощностью 22,5 МВт и Zar мощностью 4,3 МВт. В Лачинском районе открыты станции Zabux мощностью 2,8 МВт и Qarıqışlaq мощностью 4,6 МВт, а в Зангиланском районе — Şayıflı, Zəngilan и Sarıqışlaq, каждая мощностью 10,5 МВт.

Таким образом, работы по выполнению поручения президента Ильхама Алиева о превращении Карабаха и Восточного Зангезура в «зеленую энергетическую зону» продолжаются. За четыре года были введены в эксплуатацию 32 гидроэлектростанции общей мощностью 270 МВт, а в 2025 году планируется открытие еще 11 станций. В целом в последующие годы предусмотрено строительство дополнительных гидроэлектростанций общей мощностью 200 МВт.

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