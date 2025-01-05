США: Украине «нужны сильные позиции» в Курской области

Позиции Украины в Курской области важны для будущих переговоров о прекращении войны, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Сеул.

«Их [ВСУ] позиция в Курской области важна, потому что это безусловно то, что будет учитываться в любых переговорах, которые могут состояться в наступающем году», — сказал Блинкен.