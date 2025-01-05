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Минобороны Азербайджана: Армяне стреляют по Забуху и Лачину

США: Украине «нужны сильные позиции» в Курской области

12:22 969

Позиции Украины в Курской области важны для будущих переговоров о прекращении войны, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Сеул.

«Их [ВСУ] позиция в Курской области важна, потому что это безусловно то, что будет учитываться в любых переговорах, которые могут состояться в наступающем году», — сказал Блинкен.

По словам госсекретаря США, даже если переговоры начнутся, Украине потребуются «адекватные гарантии безопасности» от президента РФ Владимира Путина, поскольку для него «игра не будет окончена» с прекращением огня.

Кроме того, Блинкен заявил, что Россия может быть близка к обмену передовыми спутниковыми технологиями с Северной Кореей. «У нас есть основания полагать, что Москва намерена поделиться передовыми космическими и спутниковыми технологиями с Пхеньяном», — сказал Блинкен.

5 января российские Z-блогеры начали писать, что ВСУ предприняли новую попытку наступления в Курской области. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о «хороших новостях» на этом направлении.

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