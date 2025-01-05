Минобороны Азербайджана: Армяне стреляют по Забуху и Лачину

Министерство обороны Азербайджана заявляет, что 5 января с 22:00 до 22:10 подразделения вооруженных сил Армении со своих позиций в направлении Дыг и Ханазах Горисского района периодически обстреливали из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Забух и Джагазур Лачинского района.

«В последние дни подразделения вооруженных сил Армении несколько раз обстреливали позиции азербайджанской армии, все эти случаи были соответственно зафиксированы», - заявляет оборонное ведомство.