В Сумгаите отравилась целая семья

В Сумгаите 5 членов семьи отравились угарным газом. Инцидент произошел в жилом массиве "Кимйачылар".

Жители города Ханкиши Оджагов 1969 года рождения, его сын Мурад Оджагов 1993 года рождения, а также Рамиль Ширинов 1977 года рождения, Хаял Ширинов 2012 года рождения и Эльвин Мирзоев 1989 года рождения отравились угарным газом. Они были госпитализированы.

По факту проводится расследование.