В Сумгаите отравилась целая семья
12:38 1059
В Сумгаите 5 членов семьи отравились угарным газом. Инцидент произошел в жилом массиве "Кимйачылар".
Жители города Ханкиши Оджагов 1969 года рождения, его сын Мурад Оджагов 1993 года рождения, а также Рамиль Ширинов 1977 года рождения, Хаял Ширинов 2012 года рождения и Эльвин Мирзоев 1989 года рождения отравились угарным газом. Они были госпитализированы.
По факту проводится расследование.
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