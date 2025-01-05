USD 1.7000
EUR 1.7536
RUB 1.5373
Подписаться на уведомления
Минобороны Азербайджана: Армяне стреляют по Забуху и Лачину
Новость дня
Минобороны Азербайджана: Армяне стреляют по Забуху и Лачину

В Сумгаите отравилась целая семья

12:38 1059

В Сумгаите 5 членов семьи отравились угарным газом. Инцидент произошел в жилом массиве "Кимйачылар".

Жители города Ханкиши Оджагов 1969 года рождения, его сын Мурад Оджагов 1993 года рождения, а также Рамиль Ширинов 1977 года рождения, Хаял Ширинов 2012 года рождения и Эльвин Мирзоев 1989 года рождения отравились угарным газом. Они были госпитализированы.

По факту проводится расследование.

Минобороны Азербайджана: Армяне стреляют по Забуху и Лачину
Минобороны Азербайджана: Армяне стреляют по Забуху и Лачину
12:34 3168
Переговоры окончены. Анкара в ожидании: РКК сложит оружие
Переговоры окончены. Анкара в ожидании: РКК сложит оружие наша корреспонденция; все еще актуально
5 января 2025, 23:24 7929
Зеленский: «Их надо посадить в тюрьму»
Зеленский: «Их надо посадить в тюрьму»
13:37 1066
Новый «масштабный» пакет санкций против России
Новый «масштабный» пакет санкций против России
13:25 1212
Ультиматум курдам
Ультиматум курдам
11:41 3627
Дилемма для сепаратистов в Приднестровье: умереть от голода и холода или вернуться в Молдову
Дилемма для сепаратистов в Приднестровье: умереть от голода и холода или вернуться в Молдову о развитии ситуации; все еще актуально
5 января 2025, 20:23 6634
Украинцы наступают по России, чтобы обязать Кремль к миру. Чего ждать от Трампа?
Украинцы наступают по России, чтобы обязать Кремль к миру. Чего ждать от Трампа? haqqin.az разбирает главную тему с Дэвидом Саттером
03:26 7929
Украина ударила «кулаком»… и парализовала Россию
Украина ударила «кулаком»… и парализовала Россию о развитии ситуации; все еще актуально
5 января 2025, 18:35 19690
Русские заявили о полном захвате украинского Курахово
Русские заявили о полном захвате украинского Курахово
11:12 2019
В Баку начинается суд над Светличным: обвиняют в госизмене
В Баку начинается суд над Светличным: обвиняют в госизмене
10:52 4314
«Черные лебеди» 2025 года
«Черные лебеди» 2025 года
08:45 5498

ЭТО ВАЖНО

Минобороны Азербайджана: Армяне стреляют по Забуху и Лачину
Минобороны Азербайджана: Армяне стреляют по Забуху и Лачину
12:34 3168
Переговоры окончены. Анкара в ожидании: РКК сложит оружие
Переговоры окончены. Анкара в ожидании: РКК сложит оружие наша корреспонденция; все еще актуально
5 января 2025, 23:24 7929
Зеленский: «Их надо посадить в тюрьму»
Зеленский: «Их надо посадить в тюрьму»
13:37 1066
Новый «масштабный» пакет санкций против России
Новый «масштабный» пакет санкций против России
13:25 1212
Ультиматум курдам
Ультиматум курдам
11:41 3627
Дилемма для сепаратистов в Приднестровье: умереть от голода и холода или вернуться в Молдову
Дилемма для сепаратистов в Приднестровье: умереть от голода и холода или вернуться в Молдову о развитии ситуации; все еще актуально
5 января 2025, 20:23 6634
Украинцы наступают по России, чтобы обязать Кремль к миру. Чего ждать от Трампа?
Украинцы наступают по России, чтобы обязать Кремль к миру. Чего ждать от Трампа? haqqin.az разбирает главную тему с Дэвидом Саттером
03:26 7929
Украина ударила «кулаком»… и парализовала Россию
Украина ударила «кулаком»… и парализовала Россию о развитии ситуации; все еще актуально
5 января 2025, 18:35 19690
Русские заявили о полном захвате украинского Курахово
Русские заявили о полном захвате украинского Курахово
11:12 2019
В Баку начинается суд над Светличным: обвиняют в госизмене
В Баку начинается суд над Светличным: обвиняют в госизмене
10:52 4314
«Черные лебеди» 2025 года
«Черные лебеди» 2025 года
08:45 5498
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться