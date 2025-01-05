Сколько азербайджанцев отравились алкоголем на праздники?

В праздничные дни (30.12.2024 – 06.01.2025) в отделение токсикологии Клинического медицинского центра (КМЦ) поступило 40 обращений с отравлениями, сообщили в Клиническом медицинском центре.

У 14 из обратившихся была алкогольная интоксикация, у 5 – медикаментозное отравление, 10 отравились угарным газом, у 5 была аллергическая реакция, 2 заразились ботулизмом и 4 отравились уксусной кислотой.

Отравившимся оказали необходимую медицинскую помощь, они были выписаны домой на амбулаторное лечение.