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Минобороны Азербайджана: Армяне стреляют по Забуху и Лачину
Новость дня
Минобороны Азербайджана: Армяне стреляют по Забуху и Лачину

Сколько азербайджанцев отравились алкоголем на праздники?

12:40 999

В праздничные дни (30.12.2024 – 06.01.2025) в отделение токсикологии Клинического медицинского центра (КМЦ) поступило 40 обращений с отравлениями, сообщили в Клиническом медицинском центре.

У 14 из обратившихся была алкогольная интоксикация, у 5 – медикаментозное отравление, 10 отравились угарным газом, у 5 была аллергическая реакция, 2 заразились ботулизмом и 4 отравились уксусной кислотой.

Отравившимся оказали необходимую медицинскую помощь, они были выписаны домой на амбулаторное лечение.

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