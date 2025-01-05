Саудовская Аравия повышает цены на нефть

Саудовская Аравия в феврале впервые за три месяца повысит цены на нефть с поставкой в страны Азии.

Топливо марки Arab Light для азиатских покупателей подорожает на $0,6 за баррель. В результате оно будет стоить на $1,5 больше, чем корзина нефти Оман/Дубай, говорится в сообщении госкомпании Saudi Aramco.

Для государств Северо-Западной Европы и Средиземноморья стоимость саудовской нефти со следующего месяца увеличится на $1,3 за баррель.

Цены для покупателей из США снизятся на $0,3-0,4 за баррель.